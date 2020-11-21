32-летняя сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт

"Для меня был самый большой страх не суметь сказать любимому, что люблю... Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге. Это, правда, очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь. Мычишь и ревешь от безысходности. Потом мне срочно хотелось поговорить с мамочкой, папулей, сестренкой и сообщить, что люблю их больше всех на свете! К сожалению, это были несвязные звуки, и вряд ли напоминали признание в любви..." - рассказала Анна.

Происходящее подтвердила и Ольга Бузова:

"Сегодня утром Анечка написала пост о своем состоянии. Да, у нее был инсульт! Да, это страшно. За эти недели я узнала все об этой болезни. Я прочитала все о ней в интернете и узнала все от врачей!

Сейчас с Анной все хорошо. "Мы как раз на стадии восстановления и реабилитации. Вы знаете, как она у меня не любит всю эту публичность, интервью и съемки. Она моя любовь, и пусть мы иногда ссоримся, а потом сами не помним, из-за чего, но в трудных ситуациях мы всегда рядом", - заявила Ольга.

Сейчас Анна проходит курс реабилитации. Мать Ольги и Анны Ирина Бузова в разговоре с "Комсомольской правдой" подтвердила, что сейчас ее дочери намного дучше.