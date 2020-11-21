32-летняя сестра Ольги Бузовой перенесла инсульт

32-летняя сестра Ольги Бузовой Анна перенесла инсульт полторы недели назад. Причин никто пока не знает. Сама девушка отметила, что ее моментально госпитализировали. Сейчас ее состояние намного лучше. Об этом пишет "Комсомольская правда".
"Для меня был самый большой страх не суметь сказать любимому, что люблю... Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге. Это, правда, очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь. Мычишь и ревешь от безысходности. Потом мне срочно хотелось поговорить с мамочкой, папулей, сестренкой и сообщить, что люблю их больше всех на свете! К сожалению, это были несвязные звуки, и вряд ли напоминали признание в любви..." - рассказала Анна.
Происходящее подтвердила и Ольга Бузова:
"Сегодня утром Анечка написала пост о своем состоянии. Да, у нее был инсульт! Да, это страшно. За эти недели я узнала все об этой болезни. Я прочитала все о ней в интернете и узнала все от врачей!
Сейчас с Анной все хорошо. "Мы как раз на стадии восстановления и реабилитации. Вы знаете, как она у меня не любит всю эту публичность, интервью и съемки. Она моя любовь, и пусть мы иногда ссоримся, а потом сами не помним, из-за чего, но в трудных ситуациях мы всегда рядом", - заявила Ольга.
Сейчас Анна проходит курс реабилитации. Мать Ольги и Анны Ирина Бузова в разговоре с "Комсомольской правдой" подтвердила, что сейчас ее дочери намного дучше.
"Неизвестно, из-за чего это произошло. Молодая, да. Поэтому и страшно, что причин не знаем, ищем. Она сама тоже пока не предполагает", - указала женщина.