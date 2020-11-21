В России из-за обледенения закрыли мост на один из островов - людей будут эвакуировать на пароме

В субботу, 21 ноября, мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для движения автотранспорта из-за опасности падения льда с вант моста, сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края России.
"Падая на проезжую часть, ледяные глыбы выбивают даже куски асфальта", - рассказали в пресс-службе.
Ранее мэрия города Владивосток сообщила, что из-за обледенения на одной из вант оказался поврежден декоративный кожух. Заменить его планируется в ближайшее время - сама ванта, как подчеркнули в мэрии, не пострадала.
Решение о возобновлении движения по мосту на остров Русский планируется принять ближе к вечеру субботы, 21 ноября. Пока же для всех желающих покинуть остров будет организована переправа на пароме, сообщили в правительстве Приморского края.
На острове Русский проживает около 5 тысяч человек. Часть зданий, расположенных на острове из-за ледяного дождя, начавшегося в ночь на 19 ноября, осталась без электричества. В Приморье, где из-за повреждений линий электропередачи без света остались больше 100 тысяч человек, был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.