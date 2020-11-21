В России из-за обледенения закрыли мост на один из островов - людей будут эвакуировать на пароме

"Падая на проезжую часть, ледяные глыбы выбивают даже куски асфальта", - рассказали в пресс-службе.

Ранее мэрия города Владивосток сообщила, что из-за обледенения на одной из вант оказался поврежден декоративный кожух. Заменить его планируется в ближайшее время - сама ванта, как подчеркнули в мэрии, не пострадала.

Решение о возобновлении движения по мосту на остров Русский планируется принять ближе к вечеру субботы, 21 ноября. Пока же для всех желающих покинуть остров будет организована переправа на пароме, сообщили в правительстве Приморского края.