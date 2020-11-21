Рижское "Динамо" на выезде уступило "Локомотиву"

Матч завершился со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу железнодорожников. Отметим, что это поражение стало для динамовцев вторым подряд.

Первый период прошёл под знаком "Локомотива", который больше владел шайбой и чаще прижимал динамовцев к своим воротам. Тем не менее, в первые 20 минут счёт так и не был открыт.

В самом начале второго периода хозяевам всё-таки удалось забросить шайбу - автором гола стал Антон Ландер. Чуть больше минуты спустя Павел Кудрявцев во второй раз огорчил голкипера рижан Станислава Галимова.

На 3-й минуте заключительного отрезка игры Егор Коршков воспользовался ошибкой динамовцев и отправил шайбу между щитками Галимова. В середине периода рижанам всё-таки удалось размочить счёт благодаря усилиям Глеба Зырянова, но на большее хозяева не позволили.

В данный момент "Динамо" с 10 очками в 25 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе ярославского "Локомотива" 38 очков в 27 матчах и 3 место на Западе.