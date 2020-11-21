В России трех школьников обвинили в терроризме - они хотели "взорвать" здание ФСБ в видео-игре

По информации издания, летом 2020-го года 14-летних подростков задержали после того, как они расклеили по городу листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Одну из листовок они также наклеили на здание ФСБ.

У школьников изъяли телефоны, а из переписки выяснилось, что подростки в видео-игре Minecraft построили виртуальный вариант здания ФСБ и хотели его "взорвать".

Портал NGS24 со ссылкой на источники пишет, что, по версии следствия, школьники хотели взорвать настоящее здание ФСБ и у них, якобы, нашли взрывчатку.

Двое из школьников признали вину, их поместили под домашний арест. Третий подросток отказался признавать себя виновным - он отправлен в СИЗО, уточняет Baza.

Сейчас семьи подростков говорят, что те сделали признание по требованию следователей.

Ранее, в июне 2020-го года, Следственный комитет по Красноярскому краю сообщил о задержании трех подростков - на них завели дело по статье "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности". По версии следствия, школьники с октября 2019-го по июнь 2020-го "проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а после - отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках".