Клюшки, флаги и бейсболки: что хранится в домашних музеях Овечкина?

В этом году коллекция Овечкина в США пополнилась игровой клюшкой Уэйна Гретцки.

"Все знают, что я большой коллекционер клюшек, у меня их уже около сотни. После ужина в 2017 году я попросил Уэйна: "Можешь подарить свою игровую клюшку? Я не знаю, есть ли она у тебя". Он ответил: "Есть. Выиграй Кубок Стэнли, и она твоя. Мы выиграли Кубок, и я сказал, что мне нужна клюшка Уэйна, потому что он обещал. В итоге я её получил и был счастлив как ребёнок. Она теперь есть в моей коллекции. Это невероятно", - приводит слова Овечкина Sport24.

В своём Instagram Александр также поделился, что теперь у него есть клюшка Дарюса Каспарайтиса, которой он забросил решающую шайбу в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли в 2001 году.

Овечкин приехал в Москву и в сториз своего Instagram выложил несколько видео, в которых показал свой домашний музей. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Кроме коллекции клюшек, в его комнате на стенах висят фотографии, свитеры, бейсболки, вымпелы, флаги...

Там есть также шайбы и шлемы из клубов и сборной России, а еще - и мини-клюшки.

На видео можно увидеть артефакты, которые хранятся в музее хоккеиста. Среди них:

свитер с драфта НХЛ-2004, на котором его под первым номером выбрал "Вашингтон";

флаг США, фотографии чемпионов и парада победителей Кубка Стэнли ("Кэпиталз" и Овечкин впервые завоевали главный трофей НХЛ в 2018 году);

несколько свитеров "Вашингтона" с 8-м номером и фамилией игрока разных сезонов;

свитер родного "Динамо" с 32-м номером и фамилией игрока;

несколько свитеров сборной с 8-м номером и фамилией игрока разных сезонов;

красно-синий свитер с 10-м номером и фамилией легенды "Динамо" Александра Мальцева;

свитер "Сан-Хосе" (любимый клуб Овечкина в детстве, когда отец подарил ему джерси "Шаркс");

фотография с юниорского чемпионата мира-2002 и игровые карточки первых сезонов в НХЛ;

мини-клюшка, изготовленная к победе "Детройта" в Кубке Стэнли;

игровые шлемы хоккеиста.