Вс, 22.11.2020
Латвия в настоящее время творит чудеса в борьбе с Covid-19 и хорошо справляется с кризисной ситуацией, возможно, даже лучше, чем наши соседи. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

642 новых случаея Covid-19 и годовщина трагедии в Золитуде. Все, что произошло 21 ноября

ФОТО: Rus.TVNET

В Латвии сегодня рекорд новых случаев Covid-19, а еще ночью местами обещают метель. Вот такая суббота! Рассказываем о самом главном за 21 ноября.

Коронавирус:

  • В Латвии рекорд - 642 новых случая Covid-19; 7 человек умерли. (6 умерших входили в возрастную группу 75-85 лет, один - 90-95 лет).
  • Новые случаи Covid-19 выявлены в Риге и Даугавпилсе, а также в окрестностях Салацгривы, Лимбажи и Елгавы.
  • SPKC: Каждый второй заболевший не может сказать, где он заразился.
  • В Литве за сутки 1983 новых случая Covid-19, скончались 17 человек. В Эстонии - 305 новых случаев.
  • Больницы Эстонии переходят на экстренный режим и увеличивают количество койко-мест.
  • В России третьи сутки подряд - новые рекорды заболевания Covid-19.
  • К середине декабря в Берлине откроют шесть крупных центров вакцинации.

Другие события дня:

  • Годовщина трагедии в Золитуде: официальные мероприятия отменены, но место трагедии посетил президент.
  • В Даугавпилсе в многоэтажном доме взорвался газовый баллон - пострадал человек.
  • Гражданами Латвии станут 35 человек.
  • В тендере QR-билетов для Rīgas satiksme победила компания - спонсор партии "Для развития Латвии".
  • Мужчина, который похитил первоклассника и два месяца держал его в своем доме, арестован.
  • В Москве 17-летний подросток убил 14-летнюю подругу и покончил с собой.
  • Паром Viking Line сел на мель в Балтийском море.
  • Путин продлил продовольственное эмбарго против западных стран на 2021 год.
  • У команды Трампа - новый план для сохранения власти.
  • Школьники хотели "взорвать" здание ФСБ в видеоигре. Их задержали по обвинению в терроризме.
  • В белорусской школе - массовое отравление: 18 детей госпитализированы.
  • В России из-за обледенения закрыли мост на один из островов - людей будут эвакуировать на пароме.
  • Гребенщиков и Мартиросян призвали ЮНЕСКО защитить христианские памятники в Нагорном Карабахе.
  • Рижское "Динамо" на выезде уступило "Локомотиву".

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