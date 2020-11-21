642 новых случаея Covid-19 и годовщина трагедии в Золитуде. Все, что произошло 21 ноября

В Латвии сегодня рекорд новых случаев Covid-19, а еще ночью местами обещают метель. Вот такая суббота! Рассказываем о самом главном за 21 ноября.
Коронавирус:
- В Латвии рекорд - 642 новых случая Covid-19; 7 человек умерли. (6 умерших входили в возрастную группу 75-85 лет, один - 90-95 лет).
- Новые случаи Covid-19 выявлены в Риге и Даугавпилсе, а также в окрестностях Салацгривы, Лимбажи и Елгавы.
- SPKC: Каждый второй заболевший не может сказать, где он заразился.
- В Литве за сутки 1983 новых случая Covid-19, скончались 17 человек. В Эстонии - 305 новых случаев.
- Больницы Эстонии переходят на экстренный режим и увеличивают количество койко-мест.
- В России третьи сутки подряд - новые рекорды заболевания Covid-19.
- К середине декабря в Берлине откроют шесть крупных центров вакцинации.
Другие события дня:
- Годовщина трагедии в Золитуде: официальные мероприятия отменены, но место трагедии посетил президент.
- В Даугавпилсе в многоэтажном доме взорвался газовый баллон - пострадал человек.
- Гражданами Латвии станут 35 человек.
- В тендере QR-билетов для Rīgas satiksme победила компания - спонсор партии "Для развития Латвии".
- Мужчина, который похитил первоклассника и два месяца держал его в своем доме, арестован.
- В Москве 17-летний подросток убил 14-летнюю подругу и покончил с собой.
- Паром Viking Line сел на мель в Балтийском море.
- Путин продлил продовольственное эмбарго против западных стран на 2021 год.
- У команды Трампа - новый план для сохранения власти.
- Школьники хотели "взорвать" здание ФСБ в видеоигре. Их задержали по обвинению в терроризме.
- В белорусской школе - массовое отравление: 18 детей госпитализированы.
- В России из-за обледенения закрыли мост на один из островов - людей будут эвакуировать на пароме.
- Гребенщиков и Мартиросян призвали ЮНЕСКО защитить христианские памятники в Нагорном Карабахе.
- Рижское "Динамо" на выезде уступило "Локомотиву".
Немного легких новостей отвлечься:
- Интернет-хит: Мальчик с индонезийскими корнями исполняет песню Ренарса Кауперса.
- Клюшки, флаги и бейсболки: что хранится в домашних музеях Овечкина?
- Reuters опубликовал лучшие фотографии 2020 года.