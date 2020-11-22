Исследование: успех Латвии в первую волну Covid-19 зависел от своевременных ограничений

В исследовании объясняется, что европейские страны в основном ввели аналогичные ограничения и эпидемиологические меры безопасности, но одним из факторов, оказавших значительное влияние на их влияние, является своевременность их внедрения.

Авторы отмечают, что такие страны, как Италия, Испания и Франция, ввели ограничения на посещение общественных мест за один-семь дней до достижения лимита в десять смертей от Covid-19 на миллион населения. Между тем, в таких странах, как

Венгрия, Литва, Польша и Латвия, аналогичные меры безопасности были введены более чем за месяц до достижения этого показателя.

В исследовании также анализировалось перемещение людей и то, насколько оно уменьшилось в период с марта по май. Данные показывают, что в Латвии передвижение людей за этот период снизилось всего на 8,2%, что является вторым самым низким показателем после Швеции.

Наивысшие результаты были в Испании, где мобильность упала на 22,2%, и в Италии, где она упала на 21,3%. Почти в половине включенных в список европейских стран снижение составило более 15%.

Чтобы определить масштабы поездок людей, в отчете использовались данные Google Community Mobility, которые можно использовать для отслеживания тенденций в мобильности людей, таких как посещаемость мест общественного питания или то, как часто используется общественный транспорт.

Анализируя ряд различных аспектов, авторы исследования пришли к выводу, что

в общей сложности европейским странам требовалось в среднем 34 дня, чтобы начать контролировать распространение Covid-19.

Авторы использовали так называемый показатель R, который описывает, сколько в среднем людей заражается от одного пациента. Если этот показатель меньше единицы, то в долгосрочной перспективе заболеваемость снизится, считают авторы исследования.

В исследовании также определены три фактора, которые являются ключевыми для эффективной стратегии уменьшения распространения и смягчения последствий Covid-19, включая скорость разработки и внедрения новых правил, плотность населения и доверие общественности к власти.