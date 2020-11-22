Вместо большого митинга - локальные шествия. В Беларуси - новое протестное воскресенье

Как сообщает белорусское издание Onliner, первая спецтехника в Минск отправилась еще до 9 часов утра (8 часов в Риге).

Около 10 часов начала поступать информация о плохой работе мобильного интернета. В прошлое воскресенье отключение было рекордно долгим - более 8 часов.

После полудня жители Минска начали выходить во дворы и собираться в группы. Небольшие группы и колонны были замечены в различных районах города.

Практически незамедлительно стали сообщать о задержаниях.

По неподтвержденной информации, у одного из торговых центров, где собралось немало людей, использовались спецсредства - сообщают, что были слышны хлопки и виден дым.

На видео попал момент применения спецсредств в одном из районов Минска: заметно, что после несколько мощных хлопков люди не разбежались. Они кричат силовикам "Фашисты!".

Замечены вооруженные люди в масках.

Несмотря ни на что, люди продолжают собираться:

Onliner сообщает, что большой колонны в городе нет, вместо нее - очаги протестной активности по всему Минску - люди собираются в большие и малые группы, после чего гуляют по своим районам, скандируя лозунги. К некоторым из них подъезжают бусы с силовиками, и из машин выбегают неизвестные в черном, некоторые - с оружием в руках.

По состоянию на 13:30 известно уже как минимум о 30-ти задержанных.

Как пишет Onliner, на улицах Минска по-прежнему много людей - протестующие большими и малыми группами двигаются вдоль дорог, скандируют лозунги. Один из самых популярных - "Смотри в окно, а не в телевизор!". Как правило, силовики ездят от одной точки к другой и устраивают разгоны. Колонны микроавтобусов усилены автозаками. Судя по видеороликам, которые появляются в Интернете - протестующие далеко не всегда разбегаются при виде силовиков в амуниции. Иногда их не пугают даже громкие хлопки, похожие на разрывы светошумовых гранат. Иногда жители Минска пытаются вступить в диалог с силовиками. Те не нападают, если видят, что численное преимущество на стороне протестующих.