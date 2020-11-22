Вместо большого митинга - локальные шествия. В Беларуси - новое протестное воскресенье
В воскресенье, 22 ноября, жители Минска снова собираются на традиционный воскресный митинг против Александра Лукашенко. С самого утра в город была стянута спецтехника, ограничена работа мобильного интернета, метро и наземного общественного транспорта.
Как сообщает белорусское издание Onliner, первая спецтехника в Минск отправилась еще до 9 часов утра (8 часов в Риге).
Около 10 часов начала поступать информация о плохой работе мобильного интернета. В прошлое воскресенье отключение было рекордно долгим - более 8 часов.
После полудня жители Минска начали выходить во дворы и собираться в группы. Небольшие группы и колонны были замечены в различных районах города.
Практически незамедлительно стали сообщать о задержаниях.
По неподтвержденной информации, у одного из торговых центров, где собралось немало людей, использовались спецсредства - сообщают, что были слышны хлопки и виден дым.
На видео попал момент применения спецсредств в одном из районов Минска: заметно, что после несколько мощных хлопков люди не разбежались. Они кричат силовикам "Фашисты!".
Замечены вооруженные люди в масках.
Несмотря ни на что, люди продолжают собираться:
Onliner сообщает, что большой колонны в городе нет, вместо нее - очаги протестной активности по всему Минску - люди собираются в большие и малые группы, после чего гуляют по своим районам, скандируя лозунги. К некоторым из них подъезжают бусы с силовиками, и из машин выбегают неизвестные в черном, некоторые - с оружием в руках.
По состоянию на 13:30 известно уже как минимум о 30-ти задержанных.
Как пишет Onliner, на улицах Минска по-прежнему много людей - протестующие большими и малыми группами двигаются вдоль дорог, скандируют лозунги. Один из самых популярных - "Смотри в окно, а не в телевизор!". Как правило, силовики ездят от одной точки к другой и устраивают разгоны. Колонны микроавтобусов усилены автозаками. Судя по видеороликам, которые появляются в Интернете - протестующие далеко не всегда разбегаются при виде силовиков в амуниции. Иногда их не пугают даже громкие хлопки, похожие на разрывы светошумовых гранат. Иногда жители Минска пытаются вступить в диалог с силовиками. Те не нападают, если видят, что численное преимущество на стороне протестующих.
В Минске сообщают о более чем 90 задержанных. Среди них, по данным правозащитного центра "Вясна", числится вокалист белорусской группы "Петля пристрастия" Илья Черепко-Самохвалов.