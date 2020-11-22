Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на примирение с актером

СМИ сообщают, что старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, ни при каких обстоятельствах не пойдет на примирение с Ефремовым. Об этом сообщил адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев.

"Данная позиция Виталия Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции", - цитирует правозащитника ТАСС.

Напомним, ранее Виталий Захаров заявлял гражданский иск к актеру на сумму 7 миллионов 300 тысяч, однако в итоге получил от подсудимого лишь 1 миллион руб.