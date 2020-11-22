Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на примирение с актером

В понедельник, 23 ноября, в Хамовническом суде Москвы будут слушаться гражданские иски на сумму более 3 млн рублей троих потерпевших к Михаилу Ефремову о компенсации морального ущерба. Об этом пишут "Известия".
СМИ сообщают, что старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, ни при каких обстоятельствах не пойдет на примирение с Ефремовым. Об этом сообщил адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев.
"Данная позиция Виталия Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции", - цитирует правозащитника ТАСС.
Напомним, ранее Виталий Захаров заявлял гражданский иск к актеру на сумму 7 миллионов 300 тысяч, однако в итоге получил от подсудимого лишь 1 миллион руб.
20 ноября стало известно, что МВД России возбудило три уголовных дела в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу актера Михаила Ефремова заведомо ложные показания.