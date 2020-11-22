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  • Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на примирение с актером

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на примирение с актером

ФОТО: EPA/YURI KOCHETKOV/Scanpix

В понедельник, 23 ноября, в Хамовническом суде Москвы будут слушаться гражданские иски на сумму более 3 млн рублей троих потерпевших к Михаилу Ефремову о компенсации морального ущерба. Об этом пишут "Известия". 

СМИ сообщают, что старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, ни при каких обстоятельствах не пойдет на примирение с Ефремовым. Об этом сообщил адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев.

"Данная позиция Виталия Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции", - цитирует правозащитника ТАСС.

Напомним, ранее Виталий Захаров заявлял гражданский иск к актеру на сумму 7 миллионов 300 тысяч, однако в итоге получил от подсудимого лишь 1 миллион руб.

20 ноября стало известно, что МВД России возбудило три уголовных дела в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу актера Михаила Ефремова заведомо ложные показания.

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