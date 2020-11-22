В Латвии - один из самых низких показателей смертности от Covid-19 в Европе

В отчете обобщены данные о случаях смерти от Covid-19 на конец октября. На тот момент средняя смертность от Covid-19 в Европейском союзе составляла 390 человек на миллион жителей.

В конце октября самый низкий уровень смертности от Covid-19 в Европе был на Кипре - 30 смертей на миллион жителей, в Исландии - 34, Латвии - 37, Словакии - 40, Норвегии - 53, Эстонии - 55, Греции - 58 и Литве - 59.

Самая высокая смертность от нового коронавируса была зафиксирована в Бельгии - 1015 смертей на миллион жителей, Испании - 764, Великобритании - 699, Италии - 640, Швеции - 580 и Франции - 549.