На латвийскую полицию поступают жалобы за неправомерные действия

Мурниекс пояснил, что в поступающих в Бюро обращениях наблюдается тенденция к жалобам лиц на действия представителей полиции, проверяющих или не проверяющих выполнение ограничений пандемии, а также на действия сотрудников учреждений, выполняющих процессуальные действия и не учитывающих угрозу пандемии.

Кроме того, в некоторых случаях проверки показали, что

Существует вероятность того, что пандемия вируса и ее влияние на национальную экономику могут также создать новые возможности для отмывания денег или соблазна совершить уголовные преступления. В настоящее время можно сделать вывод только о том, что количество возбужденных дел о взяточничестве увеличилось, но офис внимательно следит за происходящими событиями, отметил Мурниекс.

Мурниекс не отрицал, что нахождение в карантине или самоизоляции людей, вовлеченных в криминальные процессы IDB зачастую затягивает ход уголовного дела.

В функции IDB входит обнаружение, предотвращение и расследование уголовных преступлений, которые совершили чиновники и сотрудники Государственной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной пожарно-спасательной службы, Управления по делам гражданства и миграции, Агентства государственной безопасности, Информационного центра Министерства внутренних дел, Центра здравоохранения и спорта Министерства внутренних дел.