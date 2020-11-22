Протесты в Беларуси и возможное открытие границ. Все, что вы могли пропустить 22 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- В Латвии - 376 новых случаев Covid-19.
- Covid-19: новые случаи выявлены в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, а также в других краях.
- На прошлой неделе в Латвии было выявлено всего два случая гриппа.
- В Литве за сутки 2307 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек. В Эстонии - 349 новых случаев.
- В Латвии - один из самых низких показателей смертности от Covid-19 в Европе.
- Covid-19 и вредные привычки: во вторую волну латвийцы стали больше пить и курить.
- Границы снова откроют? Европарламент намерен призвать к реактивации Шенгенской зоны.
Другие события дня:
- Из-за снега и обледенения местами в Латвии было затруднено движение.
- На латвийскую полицию поступают жалобы за неправомерные действия.
- Из-за недостаточной дистанции на Бауском шоссе произошла серьезная авария.
- Мошенничество с ОИК: бизнесмен мог нанести государству ущерб в полмиллиона евро.
- Магазины Эстонии и Литвы убрали с полок продукцию латвийской фирмы, обвиняемой в торговле людьми.
- Семья Свидетелей Иеговы подала в суд на государство, чтобы при лечении избежать переливания крови.
- "Марш против фашистов" в Минске: участников разогнали с помощью светошумовых гранат.
- Путин рассказал, почему до сих пор не поздравил Байдена с победой на выборах.
- Севшее на мель в Балтийском море судно Viking Line отбуксировали в порт.
- Беспорядки в Бразилии: протестующие нападают на супермаркеты конкретной фирмы.
- Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на примирение с актером.
- Суд отказал Трампу в пересмотре результатов выборов.
Немного новостей, чтобы отвлечься:
- Блогер из джунглей: как похудеть на 18 кг, излечиться от болезней и стать популярной.
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