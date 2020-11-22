Пн, 23.11.2020
Латвия в настоящее время творит чудеса в борьбе с Covid-19 и хорошо справляется с кризисной ситуацией, возможно, даже лучше, чем наши соседи. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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  • Протесты в Беларуси и возможное открытие границ. Все, что вы могли пропустить 22 ноября

Протесты в Беларуси и возможное открытие границ. Все, что вы могли пропустить 22 ноября

ФОТО: Rus.TVNET

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Коронавирус:

  • В Латвии - 376 новых случаев Covid-19.
  • Covid-19: новые случаи выявлены в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, а также в других краях.
  • На прошлой неделе в Латвии было выявлено всего два случая гриппа.
  • В Литве за сутки 2307 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек. В Эстонии - 349 новых случаев.
  • В Латвии - один из самых низких показателей смертности от Covid-19 в Европе.
  • Covid-19 и вредные привычки: во вторую волну латвийцы стали больше пить и курить.
  • Границы снова откроют? Европарламент намерен призвать к реактивации Шенгенской зоны.

Другие события дня:

  • Из-за снега и обледенения местами в Латвии было затруднено движение.
  • На латвийскую полицию поступают жалобы за неправомерные действия.
  • Из-за недостаточной дистанции на Бауском шоссе произошла серьезная авария.
  • Мошенничество с ОИК: бизнесмен мог нанести государству ущерб в полмиллиона евро.
  • Магазины Эстонии и Литвы убрали с полок продукцию латвийской фирмы, обвиняемой в торговле людьми.
  • Семья Свидетелей Иеговы подала в суд на государство, чтобы при лечении избежать переливания крови.
  • "Марш против фашистов" в Минске: участников разогнали с помощью светошумовых гранат.
  • Путин рассказал, почему до сих пор не поздравил Байдена с победой на выборах.
  • Севшее на мель в Балтийском море судно Viking Line отбуксировали в порт.
  • Беспорядки в Бразилии: протестующие нападают на супермаркеты конкретной фирмы.
  • Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на примирение с актером.
  • Суд отказал Трампу в пересмотре результатов выборов.

Немного новостей, чтобы отвлечься:

  • Блогер из джунглей: как похудеть на 18 кг, излечиться от болезней и стать популярной.

  • "Это не фотошоп": Ивлеева показала, как выглядела 10 лет назад.

  • В Латвии стали чаще покупать электромобили. Какие льготы доступны их владельцам?

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