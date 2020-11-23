Медведев выиграл крупнейший титул в карьере, обыграв трёх лучших теннисистов планеты

Матч между теннисистами продолжался 2 часа 42 минуты и завершился со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу четвёртой ракетки мира Даниила Медведева.

По ходу встречи 24-летний Медведев реализовал один брейк-пойнт, сделал 12 эйсов и трижды ошибся при подаче. 27-летний Тим один раз взял подачу соперника, совершил шесть эйсов и одну двойную ошибку. Счёт в личных встречах стал 2:3 в пользу австрийца.

Медведев стал автором уникального достижения - по ходу турнира россиянин победил первую, вторую и третью ракетки мира. На групповом этапе он победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича, в полуфинале - вторую ракетку испанца Рафаэля Надаля, а в финале - третью ракетку Доминика Тима.

Кроме того, Медведев стал первым за 11 лет россиянином, которому удалось выиграть Итоговый чемпионат ATP. В 2009 году титул на этом турнире завоевал Николай Давыденко.