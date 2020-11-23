Коронавирус: Билл Гейтс предрекает новую пандемию, США одобрили препарат, которым лечили Трампа

Билл Гейтс Getty Images

Он сказал об этом в своем новом подкасте Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions, который Гейтс подготовил и провел совместно с актрисой Рашидой Джонс.

"Основная причина, почему она [новая пандемия] будет менее разорительной и разрушительной, так это потому, что мы уже получим опыт. Мы уже на тот момент проведем "игры в пандемию" наподобие военных учений и практически каждая страна будет реагировать так, как это делали Южная Корея или Австралия - когда население быстро тестируется, люди изолируются. Да и наши приборы для тестирования станут лучше. Во второй раз мы уже не будем столь глупы", - сказал он.

Гостем подкаста стал также главный инфекционист США Энтони Фаучи.

На вопрос Билла Гейтса, насколько безопасно, даже при условии вакцинации, проводить массовые мероприятия и возвращаться к нормальной жизни, Фаучи ответил, что человечество будет возвращаться к нормальной жизни постепенно - в сочетании с вакцинацией и умеренными ограничительными мерами.

"Если бы была вакцина с 99%-м показателем эффективности, и 99% населения ее получили - то тогда все было бы в порядке. Но такого не произойдет…. Если мы возьмем, к примеру, вакцину с 75% эффективности и привьем ее 69% населения, то все равно остается еще уйма людей, которые могут разносить вирус", - пояснил Фаучи.

Он также сказал, что сама по себе нынешняя пандемия не закончится: "Нам надо осознать этот факт".

Признав, что у людей накопилась усталость от соблюдения карантинных мер, Фаучи призвал всех не сдаваться и продолжать соблюдать меры предосторожности, то есть носить маски, часто мыть руки и избегать мест скопления людей.

Коктейль из антител одобрен в США. Им лечили Трампа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало экстренное разрешение на использование экспериментального коктейля из антител, разработанного фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals для лечения коронавируса.

Именно этим препаратом переболевший коронавирусом президент Дональд Трамп объяснял свое быстрое выздоровление. При этом использованный коктейль был получен с использованием клеток, извлеченных из ткани эмбрионов после аборта. Исследования в этой области Белый дом и сам президент США пытаются запретить.

Препарат одобрен для лечения Covid-19, протекающего в легкой или средней форме, для тех, у кого высок риск осложнений. В конце октября компания Regeneron заявила, что коктейль больше не будут испытывать на больных на ИВЛ из-за "потенциальных проблем с безопасностью".

Комендантский час в Калифорнии

Калифорния с субботы ввела ночной комендантский час (с 22 часов до 5 утра), чтобы ограничить распространение коронавируса.

Ситуация в штате сейчас хуже, чем во время предыдущего пика в августе, сообщает Los Angeles Times.

В США за сутки скончались 2 тысячи больных - это наивысший показатель с мая.

Более 12 миллионов человек заразились коронавирусом, более 255 тысяч - скончались, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В пятницу сообщалось о 187 тысячах новых случаев - это был максимальный суточный показатель.