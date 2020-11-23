Генеральному директору СГД объявлен выговор

На прошедшей неделе задержали должностное лицо Службы госдоходов (СГД), которым является теперь уже бывший руководитель отдела расследования таможенных дел Управления налоговой и таможенной полиции Андрис Аболс. Генеральный директор СГД Иева Яунземе публично осудила задержанного сотрудника, и теперь он уволен. В начале года Комиссия по расследованию возбудила дисциплинарное дело в отношении того же должностного лица. Тогда Яунземе отказался давать оценку его действиям. Этот и ряд других отказов в возбуждении дисциплинарного дела в отношении высокопоставленных чиновников СГД стали причиной выговора самой Яунземе.

Андрис Аболс начал свою карьеру в Службе государственных доходов в 2000 году в качестве инспектора таможни в региональном земгальском управлении, а в последние годы он работал в налоговой и таможенной полиции. Аболс также специализировался на вопросах борьбы с отмыванием денег. Представлял заведение в рабочих группах и на семинарах.

13 ноября Аболса арестовали по подозрению во взяточничестве в размере 35 тысяч евро. Это его годовая зарплата.

Преступление было раскрыто, когда Департамент внутренней безопасности сотрудничал с руководством налоговой и таможенной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Nekā personīga известно,что взятка требовалась за выдачу изъятой партии сигарет.

"В данный момент мы не хотели бы предоставлять больше информации, потому что мы только в начале пути. Нам нужно вложить много ресурсов, чтобы быть абсолютно уверенным, что в Службе государственных доходов нет других лиц, вовлеченных в конкретную преступную схему", - добавил Прусакс.

В начале года к генеральному директору Службы государственных доходов Иеве Яунземе было поручено возбудить дисциплинарное дело против Аболса комиссией по служебным расследованиям, возглавляемой государственным служащим Марисом Кноксом.

Инспекторами службы было установлено, что Аболс не оценил ответственность своих подчиненных, когда по их вине были утеряны вещественные доказательства в уголовном деле о контрабандных сигаретах.

- преступникам был возвращен автомобиль, в котором были спрятаны сигареты.

В начале года Яунземе отказалась оценить ответственность четырех начальников, против которых Кнокс возбудил дело. Однако при оценке перечисленных в заявлении случаев, когда Яунземе отказался расследовать дела в отношении высокопоставленных чиновников СГД, в одном случае было выявлено нарушение, и против нее было возбуждено дисциплинарное дело.

Рейрс объявил генеральному директору Службы государственных доходов Иеве Яунземе выговор. Решение о наложении штрафа будет принято менее чем через месяц, и у Яунземе еще есть время его обжаловать.