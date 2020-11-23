Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года

Не исключено, что в конце ноября нас всех ожидает обострение негативных привычек, предупреждает астролог. Необходимо бороться с неприятными мыслями, чтобы не терять контроль над собой. Отрицательные воспоминания и переживания будут блокировать интуицию и затруднять принятие решений.

Овен

У Овнов самой важной сферой жизни станут финансы и работа. Настало время браться за неотложные дела, решать самые актуальные проблемы. Откладывать что-то на потом категорически не рекомендуется.

Звезды и планеты в гармоничном положении, поэтому Овнов ждут успехи в творчестве, а также повышенный заряд бодрости. 2

Телец

У Тельцов в конце ноября будет немало поводов для расстройства, но они смогут все пережить, стать сильнее и извлечь пользу из проблем. Чтобы не перегореть, необходимо лучше и больше отдыхать после работы. Идеальный отдых на этой неделе - прослушивание любимой музыки, просмотр любимых фильмов и активное общение с родственниками.

Близнецы

Близнецам стоит научиться доверять своему внутреннему голосу. Ночные светила обострят их интуицию и сделают этих людей по-настоящему удачливыми. Они наполнят Близнецов новыми амбициями, мотивацией, дадут заряд бодрости, а также усилят их и без того мощную харизму.

Последняя неделя ноября будет очень удачным временем для новых начинаний, путешествий и смены обстановки. 25 и 26 ноября можно заняться шопингом, а на выходные оставить развлечения и встречи с друзьями.

Рак

Не исключено, что Раки станут магнитом для негативных людей. Встречи с неприятными личностями станут более частыми. На этой неделе лучше ни с кем не делиться своими планами, не обсуждать личные проблемы и не раскрывать никому свои тайны.

Лев

У Львов ожидается ослабление шестого чувства, но это поправимо. В период с 23 по 29 ноября астролог советует подбирать одежду под цвет глаз, чтобы повышать энергетику и привлекать больше удачи.

Звезды в благоприятном положении для финансовой активности: можно покупать недвижимость, электронику, совершать обмен валюты. 2

Дева

Девам в эти семь дней лучше в первую очередь заняться решением финансовых вопросов, чтобы больше заработать и меньше потратить. В общении с окружающими астролог рекомендует проявлять сдержанность. Это перспективное время для тех, кто занимается сложной и монотонной интеллектуальной работой.

Весы

Настало время действовать. Неделю с 23 по 29 ноября следует посвятить не отдыху, а усердному труду и решению важных проблем. Нельзя оставаться безучастными - важно решить все возникшие ранее неурядицы, чего бы это ни стоило. Звезды и планеты помогут Весам исполнить свои заветные желания или как минимум начать двигаться в этом направлении.

Скорпион

Амурная сфера жизни для Скорпионов выйдет на первый план - они смогут найти свою половинку либо укрепить уже существующие отношения. Выходные желательно провести в окружении семьи и друзей.

В конце недели лучше избегать длительного уединения. Удача будет на стороне общительных Скорпионов и тех, кто готов идти на компромисс. 2

Стрелец

Стрельцам необходимо направить свою энергию в работу и решение проблем, связанных с деньгами. Сейчас благоприятное время для деловой активности и заключения сделок. В конце недели полезно будет сменить обстановку, побыть немного в уединении, расслабиться или заняться домашними делами.

Козерог

На этой неделе Козерогам необходимо пристально следить за своим здоровьем, теплее одеваться. Звезды помогут решить самые важные проблемы дома и на работе, а также подскажут, как найти свое призвание. Самым сложным днем станет понедельник, потому что 23 ноября звезды будут в дисгармонии. Безмятежность в отношениях может быть нарушена спорами и конфликтами.

Водолей

Водолеям, которые находятся в отношениях, можно пробовать перевести их на новый уровень. Это благоприятный период для совместных домашних дел, переезда, ремонта, генеральной уборки.

Также представителям этого знака зодиакального круга можно сфокусироваться на получении новых знаний, обучении, смене работы. 2

Рыбы