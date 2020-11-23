Пикет мастеров маникюра и педикюра: они требуют разрешить им работать

Представители индустрии красоты хотят доказать, что могут обеспечить безопасные условия для клиентов и мастеров во время маникюра и педикюра.

"Для этого у нас есть все необходимое - маски, перчатки, перегородки, достаточно места, а также дезинфекция всех инструментов и поверхностей. Будем просить разрешить нам возобновить работу при условии выполнения всех мер безопасности", - обозначила цели пикета Розонова.