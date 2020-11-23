Стратегия Латвии в отношении вакцинации против Covid-19: главное

Контекст

Несмотря на то, что на данный момент в Европе еще не зарегистрирована ни одна вакцина против Covid-19, специалисты и ответственные службы работают над тем, чтобы, как только она станет доступна, наиболее оперативно доставить ее жителям Латвии.

В ходе удаленной пресс-конференции СМИ были ознакомлены с процессом получения вакцины и планом вакцинации населения.

Когда вакцина будет в Латвии и кто ее получит?

Как сообщила директор Департамента общественного здоровья Минздрава Санта Ливиня, до конца следующего года в Латвии могут быть доступны вакцины нескольких производителей. А первые вакцины от Covid-19, по ее словам, могут появиться в Латвии уже в первой четверти следующего года.

Согласно планам Минздрава, в числе первых вакцины будут предложены сотрудникам медицинских учреждений, жителям центров социального ухода, а также пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями и сотрудникам оперативных служб.

На данный момент рано говорить о том, во сколько обойдется вакцинация против Covid-19, к тому же, у каждого производителя своя стоимость вакцины, отметила Ливиня.

Зачем нужна вакцина?

По словам председателя Государственного совета по иммунизации Даце Завадской, вакцина от Covid-19, скорее всего, предотвратит смерть пациентов или тяжелое течение болезни, а также необходимость госпитализации. В то же время, пока неясно, предотвратит ли вакцина легкие формы этого заболевания. Также неизвестно, создадут ли вакцины так называемый общественный иммунитет, сообщила она.

Как отметила Завадска, об эффективности вакцины можно будет судить только после ее поступления на рынок, но даже 70% эффективность при нынешних условиях была бы хорошим результатом.

Вариантов вакцин - много, утвержденной - нет

По информации Завадской, на данный момент существует 260 потенциальных вакцин, из которых 56 находятся на стадии клинических испытаний, а шесть из них - в общем портфеле закупок Европейской комиссии.

В свою очередь, по словам директора Госагентства лекарств Свена Хенкузена, сейчас регистрацию в Европейском агентстве лекарств проходят три вакцины - от Pfizer вместе с BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

По его словам, обычно этот процесс занимает около года, но сейчас делается все для того, чтобы ускорить его. В то же время на данный момент в ЕС нет вакцины, утвержденной для использования, добавил он.

Думпис верит в вакцину даже в небольших количествах

"Если мы проведем вакцинацию в правильных местах, мы можем уменьшить госпитализацию, смертность и даже трансмиссию вируса. Например, привив учителей, мы можем значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в школах", - ранее в передаче Rīta panorāma pfzdbk главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис..

Со ссылкой на зарубежные СМИ Думпис сообщил, что в США вакцинация против Covid-19 может начаться 11 декабря, в Великобритании, возможно, еще раньше. Латвия является страной ЕС, следовательно, скорее всего, она сможет сравнительно скоро получить небольшое количество вакцины.