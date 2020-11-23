Думпис: Усиливать или оставлять в силе нынешние ограничения, станет ясно к середине недели

"Сказать, что ограничения не работают, определенно нельзя", - высказался он.

Думпис в очередной раз повторил, что заболеваемость коронавирусом в Латвии была бы меньше, если бы люди соблюдали по существу все установленные ограничения, а не искали способы их обойти.

Тем не менее большинство населения все же соблюдают ограничения, поэтому кумулятивная кривая заболеваемости выравнивается.

Думпис не исключает, что чрезвычайное положение в стране придется продлевать, но надеется, что ненадолго.

По словам Думписа, эффективность введенных мер нужно оценивать начиная с середины этой недели, и должна появиться ясность, как действовать дальше - усиливать ли ограничения или оставлять их в прежнем объеме.

Он предполагает, что, если в середине наступившей недели - в среду, четверг - будет еще прирост заболеваемости, придется думать, что делать дальше, если же кривая пойдет вниз, думать нужно над тем, как обеспечить выполнение ограничений.

На вопрос о переводе 1-6-х классов на удаленную учебу Думпис ответил, что, как показывает мировая практика, очное обучение младших классов - это последнее, что нужно закрывать. "Маленькие дети - не главные распространители этой болезни", - сказал он.