Пн, 23.11.2020
Последняя неделя была самой тяжелой в моей политической карьере. Я оказалась под давлением из-за совмещения ролей министра и матери. Признаю, что совершила ошибку и прошу прощения. Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку
Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку
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Думпис: Усиливать или оставлять в силе нынешние ограничения, станет ясно к середине недели

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Латвии ситуация с Covid-19 в настоящее время нестабильна, но введенные правительством ограничения работают, заявил в телепередаче Rīta panorāma главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

"Сказать, что ограничения не работают, определенно нельзя", - высказался он.

Думпис в очередной раз повторил, что заболеваемость коронавирусом в Латвии была бы меньше, если бы люди соблюдали по существу все установленные ограничения, а не искали способы их обойти.

Тем не менее большинство населения все же соблюдают ограничения, поэтому кумулятивная кривая заболеваемости выравнивается.

Думпис не исключает, что чрезвычайное положение в стране придется продлевать, но надеется, что ненадолго.

По словам Думписа, эффективность введенных мер нужно оценивать начиная с середины этой недели, и должна появиться ясность, как действовать дальше - усиливать ли ограничения или оставлять их в прежнем объеме.

Он предполагает, что, если в середине наступившей недели - в среду, четверг - будет еще прирост заболеваемости, придется думать, что делать дальше, если же кривая пойдет вниз, думать нужно над тем, как обеспечить выполнение ограничений.

На вопрос о переводе 1-6-х классов на удаленную учебу Думпис ответил, что, как показывает мировая практика, очное обучение младших классов - это последнее, что нужно закрывать. "Маленькие дети - не главные распространители этой болезни", - сказал он.

В Латвии до сих пор Covid-19 заболели 13 120 человека, а 153 зараженных умерли.

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