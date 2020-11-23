Думпис: Усиливать или оставлять в силе нынешние ограничения, станет ясно к середине недели

В Латвии ситуация с Covid-19 в настоящее время нестабильна, но введенные правительством ограничения работают, заявил в телепередаче Rīta panorāma главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
Думпис в очередной раз повторил, что заболеваемость коронавирусом в Латвии была бы меньше, если бы люди соблюдали по существу все установленные ограничения, а не искали способы их обойти.
Тем не менее большинство населения все же соблюдают ограничения, поэтому кумулятивная кривая заболеваемости выравнивается.
Думпис не исключает, что чрезвычайное положение в стране придется продлевать, но надеется, что ненадолго.
По словам Думписа, эффективность введенных мер нужно оценивать начиная с середины этой недели, и должна появиться ясность, как действовать дальше - усиливать ли ограничения или оставлять их в прежнем объеме.
На вопрос о переводе 1-6-х классов на удаленную учебу Думпис ответил, что, как показывает мировая практика, очное обучение младших классов - это последнее, что нужно закрывать. "Маленькие дети - не главные распространители этой болезни", - сказал он.
В Латвии до сих пор Covid-19 заболели 13 120 человека, а 153 зараженных умерли.