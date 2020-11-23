Полиция разыскивает мужчину. Приближаться к нему опасно

Приметы мужчины : рост около 186 см, короткие, светлые волосы. На нем была пижама и длинный зеленый халат.

Полиция призвала не приближаться к этому человеку, потому что он склонен к агрессии. Стражи порядка также призвали ознакомиться с фотографиями мужчины и всех, кто знает его возможное местонахождение, сообщить по телефону 67086000 или 110.