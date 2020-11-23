СМИ: избит актер Павел Прилучный

Прилучный пришел в медицинское учреждение с травмами головы. Он объяснил, что травма была получена при падении. Передает РЕН ТВ. Журналисты располагают информацией, что 21 ноября Павел был в Калининграде, а потом вернулся в Москву.

Телеканал "360" сообщает, что актер был сильно избит и сейчас находится в платном отделении травматологии. Неизвестный источник сообщил СМИ, что у Прилучного перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы.

Прогнозируется, что госпитализация продлится две недели.

Алкоголь в анализах актера не обнаружен. Об этом передает "Пятый канал".