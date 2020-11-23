Пн, 23.11.2020
Сейчас тренд интернета - быть собой. Маргарита Веверица, фитнес-блогер
Маргарита Веверица, фитнес-блогер

СМИ: избит актер Павел Прилучный

Павел Прилучный

ФОТО: скриншот видео

Российские СМИ сообщили, что актер Павел Прилучный был избит в Москве, после чего его госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РЕН ТВ.

Прилучный пришел в медицинское учреждение с травмами головы. Он объяснил, что травма была получена при падении. Передает РЕН ТВ. Журналисты располагают информацией, что 21 ноября Павел был в Калининграде, а потом вернулся в Москву. 

Телеканал "360" сообщает, что актер был сильно избит и сейчас находится в платном отделении травматологии. Неизвестный источник сообщил СМИ, что у Прилучного перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы.

Прогнозируется, что госпитализация продлится две недели.

Алкоголь в анализах актера не обнаружен. Об этом передает "Пятый канал". 

Пиар-директор артиста пока не дал никаких комментариев. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back