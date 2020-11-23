СМИ: избит актер Павел Прилучный

Российские СМИ сообщили, что актер Павел Прилучный был избит в Москве, после чего его госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РЕН ТВ.
Прилучный пришел в медицинское учреждение с травмами головы. Он объяснил, что травма была получена при падении. Передает РЕН ТВ. Журналисты располагают информацией, что 21 ноября Павел был в Калининграде, а потом вернулся в Москву.
Телеканал "360" сообщает, что актер был сильно избит и сейчас находится в платном отделении травматологии. Неизвестный источник сообщил СМИ, что у Прилучного перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы.
Прогнозируется, что госпитализация продлится две недели.
Алкоголь в анализах актера не обнаружен. Об этом передает "Пятый канал".
Пиар-директор артиста пока не дал никаких комментариев.