Фото ⟩ "Запускайте на ночь собак в дома": в Эстонии волки подошли прямо к двери жилого дома

Логина написала в соцсетях, что в ночь на субботу, 21 ноября, волки подошли прямо к двери их дома в Кямара. Волков в том районе видели и раньше, но никогда еще не было такого, чтобы волки приходили прямо к двери.

"Собака была в коридоре и она чуть не выломала дверь, чтобы в страхе добраться до нас. Они были прямо за дверью, чуть в стороне от конуры. Пожалуйста, запускайте на ночь собак в дома", - призвала Логина.

Знакомый охотник подтвердил ей, что во дворе их дома были следы именно волков.

С начала сезона охоты на волков отстрелено 13 особей

Охотники в Эстонии за первые недели сезона охоты на волков, начавшегося в ноябре, отстреляли 13 особей.

Об этом BNS сообщили в Охотничьем союзе Эстонии, отметив, что из 13 отстрелянных за первые три недели волков один был отстрелян по особому разрешению. Департамент окружающей среды разрешает провести отстрел 140 волков в период с начала ноября по февраль следующего года.

В прошлом сезоне в Эстонии было отстреляно 44 из 82 разрешенных. В позапрошлом сезоне охотники отстреляли 66 волков, шесть из них - вне сезона и по спецразрешению.