Пн, 23.11.2020
Последняя неделя была самой тяжелой в моей политической карьере. Я оказалась под давлением из-за совмещения ролей министра и матери. Признаю, что совершила ошибку и прошу прощения. Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку
Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку
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  • Парень поправил бумаги для учебы, что у него - Covid-19. Но он не учел, что есть архив образцов

Парень поправил бумаги для учебы, что у него - Covid-19. Но он не учел, что есть архив образцов

ФОТО: Budimir Jevtic/Shutterstock

Как рассказала руководитель Группы исследования генома микроорганизмов в Bior Ирена Мейстере, здесь сохраняются абсолютно все взятые образцы на Covid-19 - как положительные, так и отрицательные. "Это нормальное требование к качеству. Мы храним при температуре минус 80 градусов", - рассказала она. И однажды этот образец пригодился, чтобы доказать вранье одного из сдававших тест, сообщила Panorāma на LTV.

Хранение всех образцов позволяет, например, разрешать споры. Так, в одном случае Bior обратился в полицию по поводу подделки документов. Причина была в том, что молодой человек, у которого коронавирус обнаружен не был, внес изменения в присланный лабораторией отчет, изменив статус на положительный, и отправил в свое учебное заведение.

Произошедшее сейчас оценивают правоохранительные органы, а сохраненный образец анализа выступает доказательством.

В сюжете также прозвучало, что при анализе генетического материала латвийских пациентов с коронавирусом лаборатории видят не только, есть вирус или нет, но и сколько этого вируса присутствует в организме человека. В то же время это не отражается в ответах, отправляемых пациенту. Однако это позволяет понять, серьезно ли болен человек или тест сдан фактически уже после болезни.

"Да, мы видим много ковида, немного ковида, мы видим это; мы ничего не знаем о людях, но мы разговариваем между собой - этот после болезни или случайного контакта. И мы повторяем анализ, чтобы быть абсолютно уверенными", - говорит Мейстере.

Перед тестированием на Covid-19 Bior также сдавал международный тест. Это означает, что для аккредитации выбранного метода тестирования были взяты образцы из международной справочной лаборатории и произведен поиск коронавируса.

Кроме того, теперь образцы регулярно проходят повторное тестирование для предотвращения ошибок.

"Ошибки возможны всегда, но процент незначителен. Незначителен! Тест точен. Коэффициент ошибок составляет 0,01%, но сам тест по сути надежен и конкретен", - заявляет Мейстере.

Заместитель директора Bior по работе с лабораторией Ольга Валциня утверждает, что перепроверяется каждый сотый отрицательный образец и каждый десятый положительный образец.

"Мы повторяем дополнительно. Мы тестируем каждый сотый отрицательный образец, каждый десятый положительный образец - несмотря на то, что мы также проверяем каждый положительный образец дополнительно. Также имеет значение, сколько вируса было на момент теста, насколько сильно тампон был прижат, а также от того, как долго его вводили, возможно, сколько времени это заняло - это зависит от множества факторов. Но ошибки сведены к минимуму", - отметила Валциня.

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