Парень поправил бумаги для учебы, что у него - Covid-19. Но он не учел, что есть архив образцов

Хранение всех образцов позволяет, например, разрешать споры. Так, в одном случае Bior обратился в полицию по поводу подделки документов. Причина была в том, что молодой человек, у которого коронавирус обнаружен не был, внес изменения в присланный лабораторией отчет, изменив статус на положительный, и отправил в свое учебное заведение.

Произошедшее сейчас оценивают правоохранительные органы, а сохраненный образец анализа выступает доказательством.

В сюжете также прозвучало, что при анализе генетического материала латвийских пациентов с коронавирусом лаборатории видят не только, есть вирус или нет, но и сколько этого вируса присутствует в организме человека. В то же время это не отражается в ответах, отправляемых пациенту. Однако это позволяет понять, серьезно ли болен человек или тест сдан фактически уже после болезни.

"Да, мы видим много ковида, немного ковида, мы видим это; мы ничего не знаем о людях, но мы разговариваем между собой - этот после болезни или случайного контакта. И мы повторяем анализ, чтобы быть абсолютно уверенными", - говорит Мейстере.

Перед тестированием на Covid-19 Bior также сдавал международный тест. Это означает, что для аккредитации выбранного метода тестирования были взяты образцы из международной справочной лаборатории и произведен поиск коронавируса.

Кроме того, теперь образцы регулярно проходят повторное тестирование для предотвращения ошибок.

"Ошибки возможны всегда, но процент незначителен. Незначителен! Тест точен. Коэффициент ошибок составляет 0,01%, но сам тест по сути надежен и конкретен", - заявляет Мейстере.

Заместитель директора Bior по работе с лабораторией Ольга Валциня утверждает, что перепроверяется каждый сотый отрицательный образец и каждый десятый положительный образец.