Поиски латвийской певицы Ladybird: упомянуты проблемы психического здоровья

Напомним, 11 ноября в Instagram был создан профиль, в котором была размещена фотография Ladybird с детьми. В публикации спрашивалось о местонахождении женщины.

Предположительно, профиль создал отец детей Майкл Ларсен, который для поисков привлек полицию. Близкие Ларсена в соцсетях обратились за помощью в поисках Ladybird и детей. Они указали, что мать похитила малышей.

В Сети разгорелись споры о том, что дети не могут пропасть - ведь они с матерью.

Создатель профиля написал: "Печально, что люди ищут виновных, а не помогают найти детей. Также грустно, что мужчину не считают основным кормильцем. К поискам привлечена полиция. Опека над детьми установлена решением суда, важный фактор здесь: проблемы психического здоровья".

Сама Ladybird избегает активности в соцсетях.