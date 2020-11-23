Опрос: где хочет жить латвийская молодежь?

В ответ на вопрос, какую собственность они выбрали бы, если бы была возможность и необходимость приобрести свое жилье, латвийская молодежь чаще всего указывала частный дом под Ригой (40%), затем следовала квартира в каком-либо из микрорайонов Риги (32%) и частный дом в каком-либо городе Латвии за пределами Риги (31%). Среди литовской же молодежи на первом месте находится частный дом в каком-либо из городов Литвы за пределами Вильнюса (34%), в свою очередь, в Эстонии молодежь чаще всего мечтает о доме в сельской местности (33%).

"Даты опроса показывают, что квартиру в центре Риги выбрало бы лишь 23% латвийской молодежи, причем о такой собственности больше всего мечтают более молодые люди. Если в возрастной группе от 20 до 25 лет в центре Риги хотело бы жить 40% жителей, то молодежь в возрасте от 26 до 30 только в 8% случаев выбрали бы такое жилье. В соседних странах ситуация схожа, но это различие в пропорции не так выражено, как в Латвии. Мы видим, что для более молодых людей важнее общественная жизнь и доступность возможностей развлечения, в свою очередь, молодежь, которая, возможно, жизнью большого города уже насладилась и начинает думать о семье, отдает предпочтение жилью за пределами центра - в более зеленой и дружественной к семьям среде", - заключает руководитель кредитования жилья Luminor в Балтии Каспар Лукачов.

Данные кредитования жилья же показывают, что, к сожалению, реальная ситуация отличается от желаний молодежи - клиенты банка в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего, или в 43% случаев, приобретают квартиру в серийном здании, 36% выбирает квартиру в новом проекте, 13% - частный дом, а 8% - реновированную квартиру.