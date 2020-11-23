Пн, 23.11.2020
Сейчас тренд интернета - быть собой. Маргарита Веверица, фитнес-блогер
Маргарита Веверица, фитнес-блогер

Американский пловец побил два мировых рекорда в течение часа

Калеб Дрессел

ФОТО: EPA/Scanpix

Американский пловец Калеб Дрессел в течение часа установил два мировых рекорда на короткой воде на финальном этапе Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште.

Сначала Дрессел выиграл заплыв баттерфляем на 100 метров, показав результат 47,78 секунды. Предыдущий рекорд (48,08) принадлежал южноафриканцу Чаду Ле Кло.

Дрессел стал первым пловцом в истории, который показал на этой дистанции результат быстрее 48 секунд.

Примерно 40 минут спустя американец вернулся в бассейн и побил мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем. Результат Дрессела составил 20,16 секунды и он улучшил свой предыдущий рекорд (20,24), который установил в декабре 2019 года.

Отметим, что рекорды будут ратифицированы только в том случае, если Международная федерация плавания (FINA) признает соревнования соответствующими регламенту.

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