Американский пловец побил два мировых рекорда в течение часа

Сначала Дрессел выиграл заплыв баттерфляем на 100 метров, показав результат 47,78 секунды. Предыдущий рекорд (48,08) принадлежал южноафриканцу Чаду Ле Кло.

Дрессел стал первым пловцом в истории, который показал на этой дистанции результат быстрее 48 секунд.

Примерно 40 минут спустя американец вернулся в бассейн и побил мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем. Результат Дрессела составил 20,16 секунды и он улучшил свой предыдущий рекорд (20,24), который установил в декабре 2019 года.