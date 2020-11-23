Американский пловец побил два мировых рекорда в течение часа

Американский пловец Калеб Дрессел в течение часа установил два мировых рекорда на короткой воде на финальном этапе Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште.
Сначала Дрессел выиграл заплыв баттерфляем на 100 метров, показав результат 47,78 секунды. Предыдущий рекорд (48,08) принадлежал южноафриканцу Чаду Ле Кло.
Дрессел стал первым пловцом в истории, который показал на этой дистанции результат быстрее 48 секунд.
Примерно 40 минут спустя американец вернулся в бассейн и побил мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем. Результат Дрессела составил 20,16 секунды и он улучшил свой предыдущий рекорд (20,24), который установил в декабре 2019 года.
Отметим, что рекорды будут ратифицированы только в том случае, если Международная федерация плавания (FINA) признает соревнования соответствующими регламенту.