Ему всего 12, футбольные клубы зовут его в гости, а фанаты заваливают просьбами построить стадион

Джо живёт недалеко от Лондона, но чемпионат Германии ему нравится больше, чем Английская Премьер-лига, хотя болеет он за родной "Ипсвич". В Бундеслигу Джо влюбился абсолютно случайно - его семья отдыхала в Турции, где познакомилась с немецкими фанатами. Они приглашали Джо на совместный просмотр чемпионата Германии и парень оценил не только Бундеслигу, но и дружелюбие фанатов.

Впервые собирать стадионы из Lego Джо начал в 9 лет и за три года достиг неплохих результатов. На первые стадионы он тратил 3 тысячи деталей и один месяц, а теперь - почти 6 тысяч блоков и 2 месяца.

Примечательно, что в строительстве он не использует чертежи и планы, а конструирует стадионы просто по фотографии. 1

Клубы Бундеслиги восемь раз приглашали Джо в Германию, чтобы тот продемонстрировал свою работу. Это хобби привело к тому, что мальчишка стал самым молодым послом лиги.

"Я испытываю невероятную гордость, когда мой сын стоит на поле с восхитительной работой, а фанаты аплодируют. Лучшее воспоминание - день в Бремене. В перерыве клуб объявил, что сохранит стадион в своём музее, и трибуны просто взорвались от шума", - рассказал отец Джо.

В Германии оценили, как он строит из кубиков стадионы, но и в других странах на Джо обратили внимание. Так, например, бельгийский "Андерлехт" сам обратился к парню с просьбой собрать макет своего стадиона.

В данный момент готовы почти 13 стадионов - арена "Вольфсбурга" в процессе создания. Сам Джо говорит, что ему сложно выделить любимый стадион, но небольшое предпочтение он отдаёт домашней арене дортмундской "Боруссии".

У Джо нет возможности хранить все стадионы дома, так как они занимают слишком много места. Некоторые работы семья Джо дарит клубам, если они хотят. Остальные приходится разбирать для постройки новых арен.

Ежедневно Джо получает сообщения от фанатов со всего мира, которые просят собрать его стадионы своих любимых клубов. Но мальчишка хочет для начала собрать все стадионы Бундеслиги, а потом его ждёт один особенный клуб - любимый "Ипсвич".

"Олимпиаштадион" - домашняя арена клуба "Герта" и сборной Германии

"Мерседес-Бенц Арена" - домашняя арена клуба "Штутгарт"

"Воновия Рурштадион" - домашняя арена клуба "Бохум"

"Опель Арена" - домашняя арена футбольного клуба "Майнц 05"

"Шварцвальд-Штадион" - домашняя арена клуба "Фрайбург"

"Боруссия-Парк" - домашняя арена мёнхенгладбахской "Боруссии"

"ВВК Арена" - домашняя арена клуба "Аугсбург"