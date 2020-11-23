Ситуация в соседних странах: в Литве 1192 новых случая Covid-19, в Эстонии - 232

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии позитивный результат дали 232 первичных теста на коронавирус, заболеваемость за последние 14 дней составляет 278,64 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро 18 ноября госпитализированы 99 пациентов с Covid-19, к аппаратам ИВЛ подключены 17 пациентов.

Всего в Эстонии скончались 88 заразившихся коронавирусом человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще шесть человек, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.

По иным причинам скончались еще четверо зараженных.

В целом с начала пандемии в Литве выявлено 48 226 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 36 644 человека, 11 032 выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 392 человека, по иным причинам умерли 158 зараженных.