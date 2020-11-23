Мнение: Если распорядиться вакциной правильно, она поможет даже в небольших количествах

Если вакцины от Covid-19 будут зарегистрированы и попадут к пациентам, они очень помогут даже в небольших количествах, заявил в телепередаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
На вопрос, не возникнет ли ситуации, что после появления вакцины от Covid-19 многим людям ее просто не хватит, как это происходит с прививкой от гриппа, Думпис ответил, что такая вероятность существует, но решающим является не количество доз вакцины.
Например, привив учителей, мы можем значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в школах", - сказал специалист.
Со ссылкой на зарубежные СМИ Думпис сообщил, что в США вакцинация против Covid-19 может начаться 11 декабря, в Великобритании, возможно, еще раньше. Латвия является страной ЕС, следовательно, скорее всего, она сможет сравнительно скоро получить небольшое количество вакцины.
Думпис напомнил, что в Латвии стратегия вакцинации против Covid-19 уже разработана, и вакцину получат в первую очередь люди из групп риска.