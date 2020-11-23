Мнение: Если распорядиться вакциной правильно, она поможет даже в небольших количествах

На вопрос, не возникнет ли ситуации, что после появления вакцины от Covid-19 многим людям ее просто не хватит, как это происходит с прививкой от гриппа, Думпис ответил, что такая вероятность существует, но решающим является не количество доз вакцины.

"Если мы проведем вакцинацию в правильных местах, мы можем уменьшить госпитализацию, смертность и даже трансмиссию вируса.

Например, привив учителей, мы можем значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в школах", - сказал специалист.

Со ссылкой на зарубежные СМИ Думпис сообщил, что в США вакцинация против Covid-19 может начаться 11 декабря, в Великобритании, возможно, еще раньше. Латвия является страной ЕС, следовательно, скорее всего, она сможет сравнительно скоро получить небольшое количество вакцины.