Рижское "Динамо" внесло канадского защитника в список отказов

Рижское "Динамо" внесло канадского защитника Моргана Эллиса в список отказов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Согласно регламенту лиги, в течение ближайших 48 часов любой клуб КХЛ может забрать себе 28-летнего защитника без всякой компенсации для рижской команды. Если ни один клуб КХЛ не заберёт игрока, то он будет командирован в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ).
В текущем сезоне Морган Эллис провёл в КХЛ 17 матчей, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "-12". Это худший показатель среди игроков "Динамо".
Ранее хоккеист выступал за "Сочи". В дебютном сезоне в КХЛ он записал в свой актив 17 (1+16) очков в 54 матчах.