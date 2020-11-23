Рижское "Динамо" внесло канадского защитника в список отказов

Согласно регламенту лиги, в течение ближайших 48 часов любой клуб КХЛ может забрать себе 28-летнего защитника без всякой компенсации для рижской команды. Если ни один клуб КХЛ не заберёт игрока, то он будет командирован в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ).