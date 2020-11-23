Россиянин возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ

Первое место в списке занял российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, который в минувшем сезоне выиграл Кубок Стэнли. Кроме того, 26-летний голкипер установил рекорд НХЛ по числу побед в одном розыгрыше плей-офф.

Вторым в рейтинге стал голкипер "Бостон Брюинз" Туукка Раск, замкнул тройку лидеров Коннор Хеллибак из "Виннипег Джетс". Также в десятку лучших попал россиянин Антон Худобин, выступающий за команду "Даллас Старз".

В топ-10 вошли Бен Бишоп ("Даллас Старз"), Джордан Биннингтон ("Сент-Луис Блюз"), Кэри Прайс ("Монреаль Канадиенс"), Дарси Кемпер ("Аризона Койотис"), Робин Ленер ("Вегас Голден Найтс") и Якоб Маркстром ("Калгари Флэймз").

Василевский выступает за "Тампу" с 2014 года. В регулярных чемпионатах россиянин провёл 260 матчей, одержав 159 побед. В плей-офф на его счету 58 встреч и 33 победы.