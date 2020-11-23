Пн, 23.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Фото ⟩ Официально открыта строительная площадка рижского центрального узла Rail Baltica

Строительная площадка Rail Baltica

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В понедельник официально была открыта строительная площадка рижского центрального узла Rail Baltica, сообщает агентство LETA.

Первые строительные работы пройдут на площади между зданиями Центрального вокзала и Министерства сообщения, а также вдоль железнодорожной линии между улицами Маскавас и Лачплеша. Ограничение и оборудование стройплощадки, а также первые работы, начнутся 17 ноября.

Планируется, что во время выполнения всех работ в округе Центрального вокзала участникам дорожного движения и пешеходам будет обеспечена непрерывная и безопасная организация движения.

Галерея: Открыта строительная площадка рижского центрального узла Rail Baltica

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