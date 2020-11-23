Фото ⟩ Официально открыта строительная площадка рижского центрального узла Rail Baltica

Первые строительные работы пройдут на площади между зданиями Центрального вокзала и Министерства сообщения, а также вдоль железнодорожной линии между улицами Маскавас и Лачплеша. Ограничение и оборудование стройплощадки, а также первые работы, начнутся 17 ноября.