Центр доноров крови обнаружил переболевших Covid-19

Вместе со сдачей крови доноры могут проверить и уровень антител к Covid-19 в крови. Директор Государственного донорского центра Элита Поле рассказала "Новостям ReTV" - такую возможность не использовали всего около 10% доноров. Однако в период с начала августа сделать это согласились 10 000 человек.

"Это не требует никаких отдельных анализов, это бесплатно, потенциальный донор лишь должен выразить желание. Это в рамках общего анализа, который мы берем, чтобы проверить все компоненты крови на различные вирусные заболевания", - сказала она.

Из общего числа протестированных образцов антитела были обнаружены у более чем 60 человек.

"Что интересно - часть доноров уже знали, что переболели Covid-19 весной, а часть действительно не наблюдали никаких признаков заболевания. И окружающие, по их словам, были здоровы, но антитела появились",

- сказала Поле.