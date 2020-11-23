Пн, 23.11.2020
Последняя неделя была самой тяжелой в моей политической карьере. Я оказалась под давлением из-за совмещения ролей министра и матери. Признаю, что совершила ошибку и прошу прощения. Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку
Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку

Центр доноров крови обнаружил переболевших Covid-19

ФОТО: Zane Bitere/LETA

После сдачи крови в донорском центре в течение пары месяцев было констатировано несколько десятков случаев, когда у человека имелись антитела к Covid-19, и это означает, что люди переболели вирусом, сами того не зная.

Вместе со сдачей крови доноры могут проверить и уровень антител к Covid-19 в крови. Директор Государственного донорского центра Элита Поле рассказала "Новостям ReTV" - такую возможность не использовали всего около 10% доноров. Однако в период с начала августа сделать это согласились 10 000 человек.

"Это не требует никаких отдельных анализов, это бесплатно, потенциальный донор лишь должен выразить желание. Это в рамках общего анализа, который мы берем, чтобы проверить все компоненты крови на различные вирусные заболевания", - сказала она.

Из общего числа протестированных образцов антитела были обнаружены у более чем 60 человек.

"Что интересно - часть доноров уже знали, что переболели Covid-19 весной, а часть действительно не наблюдали никаких признаков заболевания. И окружающие, по их словам, были здоровы, но антитела появились",

- сказала Поле.

Врочем, число жителей, у которых констатированы антитела, а также само количество этих антител - довольно малы. 

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