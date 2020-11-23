Подробности воскресных случаев Covid-19: более половины - в Риге, Лиепае и Марупском крае

В Риге за сутки зарегистрировано 49 новых зараженных, всего за 14 дней в столице заразились 2183 человека.

В свою очередь, в Марупском крае зарегистрировано девять новых случаев, там кумулятивное двухнедельное число заболевших достигло 98 человек.

В Лиепае за сутки констатировано восемь новых случаев Covid-19 и общее число зараженных выросло до 97 человек.

По четыре новых случая зарегистрировано в Елгаве, Саласпилсском и Балдонском краях. В ряде других краев зарегистрировано меньшее число зараженных.

За две недели больше всего человек заразилось в Риге - 2183, в Даугавпилсе - 569, в Юрмале - 132, в Елгаве - 111, в Краславском крае - 107, в Марупском крае - 98, в Лиепае - 97, в Резекне - 88 жителей.

Из зарегистрированных в воскресенье зараженных 27 человек в возрасте от 50 до 59 лет, 18 - старше 70 лет, 16 - в возрасте от 40 до 49 лет, а в других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 116 новых случаев Covid-19, умерли девять человек.

Трое умерших входили в возрастную группу 65-75 лет, шестеро - 80-90 лет.

За прошедшие сутки сделано 2256 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 13 236 человек, 162 инфицированных скончались.

По данным на 23 ноября, выздоровели 1635 человек.