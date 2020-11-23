Пн, 23.11.2020
Латвия в настоящее время творит чудеса в борьбе с Covid-19 и хорошо справляется с кризисной ситуацией, возможно, даже лучше, чем наши соседи. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Кариньш: нужно думать о введении новых ограничений в связи с Covid-19

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш уверен, что для ограничения Covid-19 необходимо думать о введении новых ограничений в Латвии.

После встречи с партнерами по коалиции он признал, что сейчас нет никаких оснований для спокойствия или благополучия.

"Ситуация становится все хуже по всем показателям. В больницах, которые уже перегружены, число пациентов растет, что означает, что больницам все больше необходимо перестраивать свою работу, перенося плановые операции. Число заболевших растет постоянно, что не свидетельствует ни о чем хорошем и для экономики. Поэтому я уверен, что нужно смотреть, какие еще ограничения необходимо усилить, чтобы изменить ситуацию", - отметил премьер.

Он считает - если ничего не делать, то негативная ситуация с Covid-19 охватит всю страну, начиная с больниц.

Во вторник запланировано внеочередное заседание правительства, на котором будут рассмотрены вопросы о возможных дополнительных ограничениях.

Председатель парламентской фракции "Для развития/За!" Даниэль Павлютс признал, что, по его мнению, "абсолютно нормально", что правительство еженедельно возвращается к вопросу ограничений, так как цель - остановить распространение вируса так быстро, как это возможно.

Политик считает, что в момент, когда будут обсуждаться ограничения, которые коснутся в том числе рабочих мест и перемещения людей, правительство должно быть готово предложить мероприятия по поддержке.

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