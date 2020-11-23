Кариньш: нужно думать о введении новых ограничений в связи с Covid-19

После встречи с партнерами по коалиции он признал, что сейчас нет никаких оснований для спокойствия или благополучия.

"Ситуация становится все хуже по всем показателям. В больницах, которые уже перегружены, число пациентов растет, что означает, что больницам все больше необходимо перестраивать свою работу, перенося плановые операции. Число заболевших растет постоянно, что не свидетельствует ни о чем хорошем и для экономики. Поэтому я уверен, что нужно смотреть, какие еще ограничения необходимо усилить, чтобы изменить ситуацию", - отметил премьер.

Он считает - если ничего не делать, то негативная ситуация с Covid-19 охватит всю страну, начиная с больниц. 31

Во вторник запланировано внеочередное заседание правительства, на котором будут рассмотрены вопросы о возможных дополнительных ограничениях.

Председатель парламентской фракции "Для развития/За!" Даниэль Павлютс признал, что, по его мнению, "абсолютно нормально", что правительство еженедельно возвращается к вопросу ограничений, так как цель - остановить распространение вируса так быстро, как это возможно.