Пн, 23.11.2020
Из соображений общественной безопасности информация о вирусе также должна быть и на русском языке. Это не означает, что латышский язык - не единственный государственный язык, но это необходимо в период кризиса. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Начаты первые административные дела о неношении масок

ФОТО: TASS/Scanpix

В целом жители страны соблюдают требование ношения масок в общественных местах внутри помещений, тем не менее заведены первые административные дела о нарушении этого требования, сообщили в Госполиции.

21 ноября полиция провела превентивные проверки по всей Латвии, чтобы выяснить, как соблюдается решение правительства.

Проведено почти 700 рейдов, в том числе 102 в торговых центрах. Выявлено несколько случаев открытого несоблюдения норм безопасности, в восьми случаях заведены административные дела о неношении масок.

В 65 случаях полиция сделала предупреждения о необходимости надевать маски.

С 19 ноября за неношение масок в магазинах и других общественных местах предусмотрен штраф в размере до 50 евро.

Последние новости

НАВЕРХ
Back