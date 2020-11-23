Начаты первые административные дела о неношении масок

21 ноября полиция провела превентивные проверки по всей Латвии, чтобы выяснить, как соблюдается решение правительства.

Проведено почти 700 рейдов, в том числе 102 в торговых центрах. Выявлено несколько случаев открытого несоблюдения норм безопасности, в восьми случаях заведены административные дела о неношении масок.

В 65 случаях полиция сделала предупреждения о необходимости надевать маски.