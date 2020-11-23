Ремонт Деглавского моста: на месяц ограничат движение на улицах Браслас и Вестиенас

В период с 26 ноября по 4 декабря по обеим сторонам шестой и седьмой опоры будут установлены необходимые для работ временные конструкции. Движение по улицам Браслас и Вестиенас будет организовано по одной полосе, его регулирование будет осуществляться при помощи светофора.

С 5 по 18 декабря будет проводиться ремонт конструкций моста, во время которого движение по двум полосам будет возобновлено, однако автоводителям придется считаться с сужением полос. Во время работ будут проведены демонтаж поврежденного бетона опор, ремонт пролетов и бетонирование конструкций опор.

В свою очередь с 18 по 25 декабря будет демонтированы временные конструкции. В этот период во второй раз будет установлен светофор, а движение будет осуществляться по одной полосе.