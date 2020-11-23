Covid-19: Правительство скорректирует программу поддержки предприятий

Как сообщил сегодня после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш, партнеры по коалиции пришли к выводу, что программы поддержки предпринимателей пока не могут быть начаты из-за отсутствия согласования с Европейским союзом. В связи с этим министр экономики Янис Витенбергс внес в повестку дня заседания вопрос о внесении коррекций в программы, чтобы быстро их согласовать и предприятия могли подавать заявки.

Как отметил министр юстиции Янис Борданс, предприниматели справедливо указывают на то, что отсутствует исчерпывающая информация, какие меры правительство планирует для поддержки бизнеса. По словам министра, в этом контексте нужно смотреть не только на классификацию NACE, но и на оборот конкретного предприятия, ситуацию с работниками, а также применять индивидуальный подход.

Кариньш отметил, что в настоящее время меры поддержки предусматривают субсидированные рабочие места, когда предприятие продолжает работать, а государство помогает ему с выплатой зарплат. Второй случай - когда предприятие не работает, а его работники получают пособия за простой. 1