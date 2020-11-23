Айзкраукльская больница, закрытая из-за Covid-19, возобновила работу

В обычном порядке работу возобновили приемное отделение, лаборатория, дневной стационар и амбулаторное отделение. До конца недели на карантине еще остаются несколько медсестер, но с тем персоналом, который работает, больница сумела полностью возобновить оказание всех услуг.

В понедельник в больницу уже поступило несколько пациентов с направлением семейного врача. Пациентов из других больниц в учреждении пока нет.