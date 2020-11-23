"Динамо" на последних секундах овертайма вырвало победу у "Куньлуня"

Матч завершился в овертайме со счётом 4:5 (1:2, 0:1, 3:1, 0:1) в пользу "динамовцев".

Счёт в матче на 9-й минуте открыл Ондржей Витасек, которому ассистировал Микс Индрашис. 8 минут спустя хозяева сравняли счёт благодаря Джейку Челиосу, но всего две минуты спустя Индрашис снова вывел вперёд рижан.

В середине второго периода Павел Чернов забросил в ворота "Куньлуня" третью шайбу и, как оказалось, она стала единственной до перерыва.

В заключительном игровом отрезке хозяева собрались и уже в первые шесть минут сумели сравнять счёт, благодаря дублю Хантера Шинкарука. За шесть минут до конца основного времени Индрашис также оформил дубль, выведя вперёд "Динамо". Правда, всего 24 секунды спустя Тайлер Вон снова сравнял и перевёл матч в овертайм.

Дополнительное время подходило к концу и когда уже все были уверены, что победитель будет определён в серии буллитов, за 11 секунд до сирены шайбу забросил Денис Паршин, который и принёс победу "Динамо".

Отметим, что свой первый матч в этом сезоне провёл Рихард Букартс, который совсем недавно присоединился к рижской команде. 4

В данный момент "Динамо" с 12 очками в 26 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе пекинского "Куньлуня" 13 очков в 27 матчах и последнее место на "Востоке".