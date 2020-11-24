Фото ⟩ Кети Топурия вышла замуж

Известно, что Кети Топурия и Лев Деньгов познакомились в 2018 году на вечеринке в честь дня рождения бизнесмена. Топурия рассказывала, что они случайно столкнулись в гримерке, немного пообщались и с тех пор больше не расставались.

В сентябре пара объявила о помолвке. И вот в ноябре состоялось торжество. Кети показала кадр, как Лев надевает ей на палец изящное кольцо из белого золота.

После официальной части пара и их близкие отметили свадьбу в одном из ресторанов Москвы.