Фото ⟩ Кети Топурия вышла замуж

Солистка группы A'Studio Кети Топурия и бизнесмен Лев Деньгов официально зарегистрировали брак. Церемония состоялась в "зеркальную" дату - 20 ноября (20.11.2020). Фотографиями с торжества певица поделилась на своей Instagram-странице.
Известно, что Кети Топурия и Лев Деньгов познакомились в 2018 году на вечеринке в честь дня рождения бизнесмена. Топурия рассказывала, что они случайно столкнулись в гримерке, немного пообщались и с тех пор больше не расставались.
В сентябре пара объявила о помолвке. И вот в ноябре состоялось торжество. Кети показала кадр, как Лев надевает ей на палец изящное кольцо из белого золота.
После официальной части пара и их близкие отметили свадьбу в одном из ресторанов Москвы.
Кстати, весь последний год фолловеры гадали о беременности Топурии. Оказалось, что звезда и правда ждет второго малыша. Это она подтвердила сама. С округлившимся животиком певица предстала в новом клипе "Се ля ви".