Футбол с Владимиром Ивановым: Генеральная уборка в "Вирслиге" с третьим титулом "Риги" и новым судейским ляпом

Так случилось, что чемпионат Латвии по футболу в последние дни - это просто череда отложенных матчей, и не более того. Но хорошо, что есть такая возможность и, главное, "окна", чтобы провести сдвинутые матчи 22-го, 24-го и 25-го туров. И теперь, после такой "генеральной уборки", все десять команд "Вирслиги" находятся в одинаковых условиях, турнирная таблица выглядит более понятной и на повестке дня остаются только два заключительных тура. Впрочем, доигровка получилась чересчур нервной.
Начать надо с того, что футболисты "Риги" третий год подряд всем утирают нос. Как в 2019-м, снова это сделала команда под руководством Михаила Конева. Правда, для того, чтобы раскупорить шампанское и отметить сей факт, им не пришлось выходить на поле. За них это сделали "Лиепая" и РФШ, которые на резервном поле лиепайского стадиона "Даугава" поставили точку в затянувшейся саге с переигровкой матча 22-го тура (в свое время ему помешали сильнейший ветер и перебои с подачей электроэнергии).
Пройдя девять кругов ада из всевозможных протестов и апелляций, матч все же состоялся: заново, с первой минуты, со счета 0:0. Для того, чтобы рассчитывать на продолжение погони, гостям надо было непременно побеждать. Но "Лиепая" сейчас ох как хороша! И даже после выполнения своей главной задачи - попадания в еврокубки благодаря победе в Кубке Латвии, она все так же мотивирована. Так что ее домашняя виктория со счетом 1:0 с одной стороны вполне закономерна (победный гол на 82-й минуте провел бразилец Додо), с другой стороны она стала роковой для РФШ.
Команда Виктора Мороза де-факто теряет все шансы догнать "Ригу" и еще сильнее притягивает к себе клеймо "вечно второй" (за два тура до финиша сезона у "Риги" 69 очков, у РФШ - 60). Так что в этом сериале можно ставить жирную точку - главный вопрос, ответ на который подразумевался уже какой месяц, уже решен. А значит движемся вниз по турнирной таблице. И тут есть еще неизвестные...
В двух перенесенных матчах засветилась "Валмиера", которая пока что третья, но на хвосте находится "Вентспилс" (41 очко против 38-ми). То есть ставка тут - путевка в еврокубки, и смысл в двух последних турах ну очень большой остается, особенно для "желто-синих". В несколько ослабленном составе команда Тамаза Пертии дважды на выезде сыграла вничью - с "Елгавой" 2:2 и с "Лиепаей" 1:1. А это означает только то, что никто расслабиться пока не может.
Что касается первой перенесенной игры с 25-го тура, то стоит отметить дубль в составе "Елгавы" Алексея Грязнова. Пикантность ситуации состоит в том, что начинал он сезон как раз в "Валмиере" и расстался он с этим коллективом не так гладко, как хотелось бы обеим сторонам. Да-да, опять тут присутствует что-то личное... Но так вышло, что именно гол Грязнова на 80-й минуте принес хозяевам поля ничью.
В лучших традициях Артура Карашаускаса, у которого также не самые лучшие отношения с наставником "Валмиеры" Тамазом Пертией, Грязнов тоже после каждого забитого мяча приближался к скамейке запасных противника, чтобы красноречивыми жестами высказать свое отношение к своему бывшему тренеру, с которым он так и не нашел общего языка. Кстати, в этом матче были и не забитый пенальти (игрок сборной Латвии Кришс Карклиньш сплоховал еще на 18-й минуте), и красная карточка ("Елгава" осталась в меньшинстве на 84-й минуте после удаления Марка Куртишса). Но все равно тут все закончилось достаточно миролюбиво, чего не скажешь о следующей игре.
Ну очень эмоциональной получилась еще одна отложенная встреча, уже с 24-го тура, в которой сошлись "Лиепая" и "Валмиера". Только голов тут было проведено в два раза меньше (1:1), в результате чего "Валмиера" лишний раз подтвердила статус самой миролюбивой команды в сезоне (по восемь ничьих у "Валмиеры" и "Вентспилса"). А что было еще?
Матч получился "на ножах" из-за эпизода в самой концовке первого тайма, который приключился уже в добавленное арбитром время. Речь идет о театральном падении в штрафной гостей нападающего лиепайчан Артура Карашаускаса и тут же назначенном пенальти. Так решил главный арбитр встречи Артур Витолиньш. То, что Карашаускаса никто не сбивал - понятно даже с одного повтора. Но это, согласитесь, ни его проблемы - пенальти назначать или нет.
Таких "артистов", которые умело манипулируют некомпетентностью наших судей, у нас несколько. На ум приходит, например, защитник "Риги" Хэрди Пренга. Дело в другом - в квалификации арбитров. Возможно, Витолиньш на самом деле четко не видел эпизод, так как он занимал не самую идеальную позицию. Ну допустим - не видел, сомневался, но все равно после красивого падения 11-го номера "Лиепаи" все же решился указать на 11-метровую отметку (пенальти реализовал Додо, который с 12 забитыми мячами поднимается на третье место в списке бомбардиров). Но ведь рядом, буквально в нескольких метрах, находился один из его ассистентов. Он-то куда смотрел? Тем более, что с его ракурса там все было отлично видно.
В конечном счете все это привело к тому, что какое-то время страсти на поле кипели нешуточные и чуть было не дошло до открытой потасовки. Самым горячим оказался крайне возмущенный Пертия, которого, кстати, я понимаю, за что его быстренько попросили покинуть скамейку запасных и отправиться на трибуны. Все это, разумеется, не красит "Вирслигу". И я не устану повторять, что именно слабое судейство не позволяет латвийскому чемпионату нормально развиваться. Ведь такие судейские ляпы, которые зачастую напрямую влияют на результат, мы наблюдаем с пугающей регулярностью.
Чуть ли не в каждом туре мы видим грубые ошибки, неверные решения, откровенные промахи людей со свистком, причем не только со стороны молодых арбитров, но и опытных тоже, включая того же Андриса Трейманиса. Но самое печальное, что на эту проблему никто всерьез внимания не обращает. Если ничего не предпринимать, дальше будет только хуже...
На повестке дня 26-й и 27-й туры, которые должны быть сыграны на этой неделе (26 и 29 ноября соответственно). Получится ли? Это будет понятно после того, как станут известны результаты массового тестирования всех без исключения футболистов высшей лиги из всех десяти команд. По большому счету в завершении сезона, согласно календарю, заинтересованы только два коллектива - это "Вентспилс", не теряющий надежд взобраться на третью строчку турнирной таблицы, да "Тукумс", у которого остаются мизерные шансы избежать прямого вылета в первую лигу (у "Тукумса" - 14 очков, у "Метты" - 16). С остальными, кажется, уже все понятно.