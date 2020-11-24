Футбол с Владимиром Ивановым: Генеральная уборка в "Вирслиге" с третьим титулом "Риги" и новым судейским ляпом

Начать надо с того, что футболисты "Риги" третий год подряд всем утирают нос. Как в 2019-м, снова это сделала команда под руководством Михаила Конева. Правда, для того, чтобы раскупорить шампанское и отметить сей факт, им не пришлось выходить на поле. За них это сделали "Лиепая" и РФШ, которые на резервном поле лиепайского стадиона "Даугава" поставили точку в затянувшейся саге с переигровкой матча 22-го тура (в свое время ему помешали сильнейший ветер и перебои с подачей электроэнергии).

Пройдя девять кругов ада из всевозможных протестов и апелляций, матч все же состоялся: заново, с первой минуты, со счета 0:0. Для того, чтобы рассчитывать на продолжение погони, гостям надо было непременно побеждать. Но "Лиепая" сейчас ох как хороша! И даже после выполнения своей главной задачи - попадания в еврокубки благодаря победе в Кубке Латвии, она все так же мотивирована. Так что ее домашняя виктория со счетом 1:0 с одной стороны вполне закономерна (победный гол на 82-й минуте провел бразилец Додо), с другой стороны она стала роковой для РФШ.

Команда Виктора Мороза де-факто теряет все шансы догнать "Ригу" и еще сильнее притягивает к себе клеймо "вечно второй" (за два тура до финиша сезона у "Риги" 69 очков, у РФШ - 60). Так что в этом сериале можно ставить жирную точку - главный вопрос, ответ на который подразумевался уже какой месяц, уже решен. А значит движемся вниз по турнирной таблице. И тут есть еще неизвестные...

В двух перенесенных матчах засветилась "Валмиера", которая пока что третья, но на хвосте находится "Вентспилс" (41 очко против 38-ми). То есть ставка тут - путевка в еврокубки, и смысл в двух последних турах ну очень большой остается, особенно для "желто-синих". В несколько ослабленном составе команда Тамаза Пертии дважды на выезде сыграла вничью - с "Елгавой" 2:2 и с "Лиепаей" 1:1. А это означает только то, что никто расслабиться пока не может.

Что касается первой перенесенной игры с 25-го тура, то стоит отметить дубль в составе "Елгавы" Алексея Грязнова. Пикантность ситуации состоит в том, что начинал он сезон как раз в "Валмиере" и расстался он с этим коллективом не так гладко, как хотелось бы обеим сторонам. Да-да, опять тут присутствует что-то личное... Но так вышло, что именно гол Грязнова на 80-й минуте принес хозяевам поля ничью.