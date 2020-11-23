Взрыв в квартире в Латгале: возможно, произошла утечка газа; пострадал пенсионер

"Человек был болен. Очень болен. Мог сесть, только оперевшись, не мог спать, принимал таблетки", - рассказала подруга мужчина Леонарда, которая помогала пострадавшему посещать врача.

С утра в доме прогремел взрыв. Обитатели вызвали спасателей, однако сразу не было известно, в какой квартире произошло ЧП.

"На месте происшествия было констатировано, что, возможно, произошла утечка газа, вызвавшая взрыв, в результате которого в квартире обрушилась межкомнатная стена и начался пожар", - рассказала передаче представитель Латгальского управления Госполиции Ласма Курсите.

В момент происшествия старик лежал в кровати. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Точные обстоятельства происшествия неизвестны, их выясняет полиция.