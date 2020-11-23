Вт, 24.11.2020
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Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

Взрыв в квартире в Латгале: возможно, произошла утечка газа; пострадал пенсионер

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В Латгале в квартире пенсионера, возможно, в результате утечки газа произошел взрыв, в результате которого обрушилась стенка квартиры, а сам владелец получил травмы, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

"Человек был болен. Очень болен. Мог сесть, только оперевшись, не мог спать, принимал таблетки", - рассказала подруга мужчина Леонарда, которая помогала пострадавшему посещать врача.

С утра в доме прогремел взрыв. Обитатели вызвали спасателей, однако сразу не было известно, в какой квартире произошло ЧП.

"На месте происшествия было констатировано, что, возможно, произошла утечка газа, вызвавшая взрыв, в результате которого в квартире обрушилась межкомнатная стена и начался пожар", - рассказала передаче представитель Латгальского управления Госполиции Ласма Курсите.

В момент происшествия старик лежал в кровати. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Точные обстоятельства происшествия неизвестны, их выясняет полиция.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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