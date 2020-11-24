Кариньш: могут быть введены более строгие ограничения на собрания и усилены меры безопасности в школах

Он отметил, что эти меры - последние, с помощью которых можно обеспечить более широкие ограничения для сдерживания Covid-19.

По словам Кариньша, ситуация с распространением Covid-19 в настоящее время не дает никаких оснований для спокойствия, так как по всем показателям становится все хуже.

Больницы уже перегружены, количество больных растет, а это означает, что больницы все больше вынуждены перестраивать работу, откладывая плановые операции, сказал премьер.

Как сообщалось, сегодня состоится совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация в стране.

Заседание в удаленном режиме начнется в 13.00, после него состоится пресс-конференция.

На заседании будет заслушано сообщение Минздрава об актуальной эпидемиологической ситуации в стране, пропускной способности системы здравоохранения, ситуации в практиках семейных врачей и объемах тестирования на коронавирус.