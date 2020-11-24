За сутки в Латвии выявлено 457 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 457 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Скончалось еще 13 человек, зараженных коронавирусом: двое в возрастной группе от 45 до 55 лет, восемь - 75-85 лет, трое - 85-95 лет.
За прошедшие сутки сделано 7975 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 13 693 человек, 175 инфицированных скончались.
Выздоровевшим по состоянию на 24 ноября признан 1651 человек.