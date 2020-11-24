Вт, 24.11.2020
Из соображений общественной безопасности информация о вирусе также должна быть и на русском языке. Это не означает, что латышский язык - не единственный государственный язык, но это необходимо в период кризиса. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

За сутки в Латвии выявлено 457 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 457 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Скончалось еще 13 человек, зараженных коронавирусом: двое в возрастной группе от 45 до 55 лет, восемь - 75-85 лет, трое - 85-95 лет.

За прошедшие сутки сделано 7975 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 13 693 человек, 175 инфицированных скончались.

Выздоровевшим по состоянию на 24 ноября признан 1651 человек.

 

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