Вт, 24.11.2020
Цель ограничений - сохранить жизнь в Эстонии максимально открытой. Чем дольше нам это удастся, зависит от поведения каждого, то есть от того, насколько прилежно мы придерживаемся новых правил и осознаем, что они введены для защиты нашей нормальной жизни. Юри Ратас, премьер-министр Эстонии
Юри Ратас, премьер-министр Эстонии
1

Тариф на теплоэнергию Rīgas siltums в декабре повысится на 11%

ФОТО: LETA

Тариф на теплоэнергию АО Rīgas siltums (РС) с 3 декабря повысится на 11% до 44,1 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

Как указали в комиссии, новый тариф РС включает в себя рост затрат на теплоэнергию, закупаемую предприятием у АО Latvenergo, производственные затраты которого увеличились из-за роста цен на природный газ.

"Мы утвердили первоначальный проект тарифов РС, но оценка затрат Latvenergo на производство теплоэнергии продолжается. Если в результате оценки мы получим подтверждение, что затраты Latvenergo на производство теплоэнергии не являются экономически обоснованными, тариф РС будет скорректирован", - сообщил руководитель SPRK Роланд Ирклис.

Оценку экономической обоснованности производственных затрат Latvenergo планируется закончить до конца года.

В то же время, как указали в SPRK, хотя тариф РС на теплоэнергию в декабре вырастет, он все равно будет на 15% ниже по сравнению с декабрем прошлого года.

В этом году тариф РС снижался уже четыре раза - с 51,9 евро за мегаватт-час в апреле до 39,77 евро в октябре.

РС является одним из крупнейших поставщиков теплоэнергии в Риге. Оборот предприятия в 2019 году составил 148,688 млн евро, прибыль - 1,343 млн евро.

Последние новости

НАВЕРХ
Back