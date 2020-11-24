Тариф на теплоэнергию Rīgas siltums в декабре повысится на 11%

Тариф на теплоэнергию АО Rīgas siltums (РС) с 3 декабря повысится на 11% до 44,1 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Как указали в комиссии, новый тариф РС включает в себя рост затрат на теплоэнергию, закупаемую предприятием у АО Latvenergo, производственные затраты которого увеличились из-за роста цен на природный газ.
"Мы утвердили первоначальный проект тарифов РС, но оценка затрат Latvenergo на производство теплоэнергии продолжается. Если в результате оценки мы получим подтверждение, что затраты Latvenergo на производство теплоэнергии не являются экономически обоснованными, тариф РС будет скорректирован", - сообщил руководитель SPRK Роланд Ирклис.
Оценку экономической обоснованности производственных затрат Latvenergo планируется закончить до конца года.
В то же время, как указали в SPRK, хотя тариф РС на теплоэнергию в декабре вырастет, он все равно будет на 15% ниже по сравнению с декабрем прошлого года.
В этом году тариф РС снижался уже четыре раза - с 51,9 евро за мегаватт-час в апреле до 39,77 евро в октябре.
РС является одним из крупнейших поставщиков теплоэнергии в Риге. Оборот предприятия в 2019 году составил 148,688 млн евро, прибыль - 1,343 млн евро.