Тариф на теплоэнергию Rīgas siltums в декабре повысится на 11%

Как указали в комиссии, новый тариф РС включает в себя рост затрат на теплоэнергию, закупаемую предприятием у АО Latvenergo, производственные затраты которого увеличились из-за роста цен на природный газ.

"Мы утвердили первоначальный проект тарифов РС, но оценка затрат Latvenergo на производство теплоэнергии продолжается. Если в результате оценки мы получим подтверждение, что затраты Latvenergo на производство теплоэнергии не являются экономически обоснованными, тариф РС будет скорректирован", - сообщил руководитель SPRK Роланд Ирклис.

Оценку экономической обоснованности производственных затрат Latvenergo планируется закончить до конца года.

В то же время, как указали в SPRK, хотя тариф РС на теплоэнергию в декабре вырастет, он все равно будет на 15% ниже по сравнению с декабрем прошлого года.

В этом году тариф РС снижался уже четыре раза - с 51,9 евро за мегаватт-час в апреле до 39,77 евро в октябре.