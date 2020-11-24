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Темное и дождливое время благоприятствует занятиям в помещении. После того, как все домашние дела выполнены и любимые сериалы посмотрены, пора попробовать что-то новое и развить свою креативность. Знаете ли вы, что в смартфонах для этого есть много разных возможностей – например, цветотерапия, медитация, головоломки, игры в слова? И все благодаря мобильным приложениям, которые легко скачать и использовать.

«Сегодня очень популярны приложения, позволяющие научиться медитировать, рисовать или иным образом развивать творческие способности. Радует, что выбор таких приложений действительно велик, поэтому каждый может найти себе занятие по душе. С другой стороны, мошенники также знают, что людям нравятся подобные приложения, поэтому в Интернете или социальных сетях можно увидеть рекламу, призывающую попробовать те или иные творческие программы. Я рекомендую не переходить по указанным ссылкам, а поискать аналогичное приложение в официальном магазине AppGallery или использовать специальный плагин Huawei Petal Search. Он поможет найти любое приложение и убедиться, что его загрузка действительно безопасна. Вот несколько примеров креативных приложений для тех, кто не знает, с чего начать», - сказалa руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии Гунта Курсиша (Gunta Kursiša).

ФОТО: Publicitātes foto

1. Вовлекающая медитация

Медитация по началу может показаться очень сложным делом, а ее самостоятельное освоение – слишком большим вызовом. Однако на самом деле, освоить медитацию вполне по силам каждому благодаря приложению Meditopia - Meditations, Sleep Stories, доступному в AppGallery, официальной платформе распространения приложений Huawei. Это приложение поможет как начинающему, так и продвинутому любителю медитации, так как оно предлагает более 250 различных практик медитации, среди которых каждый найдет для себя что-нибудь подходящее. Meditopia позволяет расслабиться и немного отстраниться от повседневной жизни благодаря фоновой музыке, настоящим звукам природы или специально выбранным историям, которые можно слушать перед сном. Приложение можно использовать как для медитации и раскрытия собственной креативности, так и для снижения стресса и достижения чувства покоя.

2. Руководство по развитию креативности

Если вы желаете развить в себе креативность, и для этого вы хотите найти больше научных или более подробных разъяснений или советов, вам стоит скачать приложение Creativity guide. На первый взгляд может показаться, что в нем слишком много текстовых и мало визуальных материалов, однако это приложение содержит очень много информации о том, что собой представляет креативность, какие типы креативности существуют, как ее развивать, а также как наш тип личности может препятствовать креативности или же, наоборот, стимулировать ее. Для тех, кому нравится читать научные статьи, это приложение станет обобщающим и разъясняющим учебником по креативности. Для тех, кто не привык много читать, однако желает разобраться в креативной энергии или научиться ей управлять, это приложение послужит как обучающим средством, так и способом для развития привычки чтения.

3. Очарование раскрашивания

Платформа Huawei AppGallery предлагает широкий выбор приложений, предназначенных для раскрашивания. Одним из них является Coloring book. Это приложение удивляет своей простотой – достаточно просто выбрать черно-белый рисунок на свой вкус, после чего можно приступать к его раскраске. Все необходимые рабочие инструменты находятся под рукой, и пользователю предлагается очень широкий выбор средств для раскрашивания и изображений – мандалы, знаки зодиака, животные, насыщенные природные мотивы, а также многое другое. Таким образом раскрашивание на мобильном экране представляет собой простой способ расслабиться и развить в себе креативность.

4. Творческие головоломки

Если вы любите решать загадки, попробуйте приложение, в котором найти правильный ответ без креативности не получится. Это приложение называется Crack Me! - Logical Puzzles, Lateral Thinking brain teasers. Оно предлагает различные пазлы и головоломки, которые необходимо разгадать с помощью креативности и логики. Все задания представлены в очень простом виде, но искать решение нужно нетрадиционным способом – для решения нужно нажать на кнопку «Закончить», однако сделать это непросто. Интересно также и то, что разработчики приложения связали большую часть заданий и решений с тем, как мы ежедневно используем смартфон. Вас это заинтересовало? Тогда зайдите в Huawei AppGallery и найдите приложение Crack Me!.

ФОТО: Publicitātes foto

5. Развлечения посредством слов