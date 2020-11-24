Новые меры ограничения для сдерживания Covid-19. Что решило правительство?

Сегодня, 24 ноября, состоялось совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране. Собрали главное, что стало известно.
- В 12 самоуправлениях введены более строгие ограничения
Из-за распространения Covid-19 на этой неделе будут введены более строгие ограничения в Даугавпилсе, Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском, Вараклянском, Марупском, Малпилсском, Смилтенском, Гаркалнском, Лимбажском и Саласпилсском краях, постановило правительство во вторник на внеочередном заседании.
Очень высокой заболеваемость считается в том случае, если на административной территории 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения на предыдущей неделе на 50% превышал средние показатели по стране.
В указанных самоуправлениях будет прекращена любая очная учеба, кроме дошкольных учреждений и 1-4-х классов. Минздрав поясняет, что в этих возрастных группах заболеваемость Covid-19 ниже.
На этих территориях не будут работать учреждения культуры, проходить выставки и ярмарки, а занятия спортом возможны только на открытом воздухе.
Библиотеки смогут выдавать книги только на дом.
Также необходимо обеспечить, чтобы общественный транспорт был заполнен не более чем на 50% от максимальной вместимости, а в магазинах и других местах торговли и оказания услуг смогут находиться не более 20% максимально возможного количества людей. Это условие относится и к открытым рынкам.
В дальнейшем каждую неделю до вторника Центр профилактики и контроля заболеваний будет публиковать список самоуправлений с заболеваемостью выше средней, а ограничения для самоуправлений будут вступать в силу до четверга той же недели.
- В школах - 3 кв. м на каждого ученика. Учителя на уроках должны носить маски
На одного ученика нужно обеспечивать не менее 3 кв. м площади помещения, а учителя должны носить маски в том числе и на уроках, постановили во вторник правительство и совет по кризисному управлению.
По данным эпидемиологического расследования, чаще всего школьников заражают учителя, поэтому с 30 ноября установлено обязательное требование ношения масок учителями во время учебного процесса и за его пределами.
- Тренировки только индивидуальные. На одного человека не менее 15 квадратных метров
Более строгие требования установлены и для спортивных клубов, где в помещениях можно будет проводить только индивидуальные тренировки, предусмотрев на одного человека не менее 15 квадратных метров площади, а общее заполнение помещений не должно превышать 20% максимально возможного количества людей.
Новость дополняется
Во вторник, 24 ноября, премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщал, что для ограничения Covid-19 могут быть введены более строгие ограничения на собрания и усилены меры безопасности в школах. По его словам, эти меры - последние, с помощью которых можно обеспечить более широкие ограничения для сдерживания Covid-19.
Кариньш подчеркнул, что ситуация с распространением Covid-19 в настоящее время не дает никаких оснований для спокойствия, так как по всем показателям становится все хуже. Больницы уже перегружены, количество больных растет, а это означает, что больницы все больше вынуждены перестраивать работу, откладывая плановые операции.