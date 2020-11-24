Новые меры ограничения для сдерживания Covid-19. Что решило правительство?

В 12 самоуправлениях введены более строгие ограничения

Из-за распространения Covid-19 на этой неделе будут введены более строгие ограничения в Даугавпилсе, Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском, Вараклянском, Марупском, Малпилсском, Смилтенском, Гаркалнском, Лимбажском и Саласпилсском краях, постановило правительство во вторник на внеочередном заседании.

Очень высокой заболеваемость считается в том случае, если на административной территории 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения на предыдущей неделе на 50% превышал средние показатели по стране.

В Латвии в целом во вторник этот показатель составлял 275,9, и это означает, что с 27 ноября специальные меры безопасности будут введены в самоуправлениях с показателем заболеваемости выше 413,8 на 100 000 населения. 14

В указанных самоуправлениях будет прекращена любая очная учеба, кроме дошкольных учреждений и 1-4-х классов. Минздрав поясняет, что в этих возрастных группах заболеваемость Covid-19 ниже.

На этих территориях не будут работать учреждения культуры, проходить выставки и ярмарки, а занятия спортом возможны только на открытом воздухе.

Библиотеки смогут выдавать книги только на дом.

Запрещены частные мероприятия за пределами одного домохозяйства, кроме похорон и, в отдельных случаях, крестин. 14

Также необходимо обеспечить, чтобы общественный транспорт был заполнен не более чем на 50% от максимальной вместимости, а в магазинах и других местах торговли и оказания услуг смогут находиться не более 20% максимально возможного количества людей. Это условие относится и к открытым рынкам.

В дальнейшем каждую неделю до вторника Центр профилактики и контроля заболеваний будет публиковать список самоуправлений с заболеваемостью выше средней, а ограничения для самоуправлений будут вступать в силу до четверга той же недели.

В школах - 3 кв. м на каждого ученика. Учителя на уроках должны носить маски

На одного ученика нужно обеспечивать не менее 3 кв. м площади помещения, а учителя должны носить маски в том числе и на уроках, постановили во вторник правительство и совет по кризисному управлению.

По данным эпидемиологического расследования, чаще всего школьников заражают учителя, поэтому с 30 ноября установлено обязательное требование ношения масок учителями во время учебного процесса и за его пределами.

В сфере образования для взрослых, в вузах и учреждениях профессионального образования практические занятия, которые невозможно провести удаленно, должны будут организовываться в группах до десяти человек с соблюдением двухметровой дистанции. 14

Тренировки только индивидуальные. На одного человека не менее 15 квадратных метров

Более строгие требования установлены и для спортивных клубов, где в помещениях можно будет проводить только индивидуальные тренировки, предусмотрев на одного человека не менее 15 квадратных метров площади, а общее заполнение помещений не должно превышать 20% максимально возможного количества людей.

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