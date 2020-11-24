Сейм сохранил сниженный НДС на фрукты и овощи

Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), которые предусматривают упрощение применения налога и сохранение сниженного НДС в размере 5% на свежие фрукты, ягоды и овощи еще на три года.