Вт, 24.11.2020
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Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации

Сейм сохранил сниженный НДС на фрукты и овощи

ФОТО: LETA

Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), которые предусматривают упрощение применения налога и сохранение сниженного НДС в размере 5% на свежие фрукты, ягоды и овощи еще на три года.

Как ранее заявил Минфин, целью поправок является упрощение применения НДС, уменьшение административного бремени и устранение возможностей интерпретаций применения налога.

Также поправки предусматривают сохранение до 31 декабря 2023 года сниженной ставки НДС в размере 5% на свежие фрукты, ягоды и овощи, чтобы стимулировать развитие садоводства и овощеводства, уменьшить теневую экономику, увеличить легальный оборот в этом секторе рынка и содействовать росту потребления фруктов и овощей.

Поправки являются частью пакета законопроектов, сопровождающих проект госбюджета на 2021 год.

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