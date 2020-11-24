В Литве за сутки выявлено 1169 новых случаев Covid-19
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек, сообщило во вторник, 24 ноября, Министерство здравоохранения Литвы. В Эстонии 204 новых случая.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии сделано 4090 тестов на коронавирусную инфекцию Covid-19, из них 204 оказались положительными.
По состоянию на утро вторника госпитализированы 147 пациентов с Covid-19. К аппаратам ИВЛ подключены восемь пациентов.
Литва
По иным причинам скончались девять 9 зараженных.
В целом с начала пандемии в Литве выявлено 49 393 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 37 222 человека, 11 595 человек выздоровели.
От коронавируса в Литве скончались 409 человек, по иным причинам умерли 167 зараженных.
За минувшие сутки сделаны 12 184 пробы на коронавирус, общее количество тестов составляет 1, 28 млн.